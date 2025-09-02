Чому люди люблять спостерігати за катастрофами та скандалами: це почалося ще 25 млн років тому

Одержимість людей реаліті-шоу, історіями в Instagram або підслуханими скандалами часто списують на цікавість. Але нове дослідження показало, що це зовсім не так.

Нові дані говорять про те, що такий імпульс може виявитися інструментом соціального виживання, який існує вже протягом мільйонів років, пише Scientific American.

Фахівець з порівняльної та вікової психології з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі Лора Льюїс зі своєю командою вирішили дослідити витоки соціальної цікавості. У рамках експерименту аналізували реакцію дітей віком 4-6 років, а також дорослих шимпанзе на ролики за участю представників того чи іншого виду.

Обидві випробовувані групи з великим інтересом спостерігали за соціальною взаємодією, але не за роликами, у яких брала участь лише одна особина. У деяких випадках випробовувані навіть відмовлялися від невеликих винагород на користь першого типу роликів.

"Наші результати свідчать про те, що соціальна інформація важлива, корисна і цінна для людей та інших видів приматів. Це свідчить про те, що соціальна інформація також була важлива для наших спільних предків-приматів, які жили близько 25 мільйонів років тому, і що протягом мільйонів років отримання соціальної інформації про оточуючих було для приматів адаптивним процесом", — каже Льюїс.

Вчені також помітили іншу закономірність серед дітей, але не шимпанзе. У міру дорослішання хлопчики більше цікавилися сценами соціальних конфліктів, а дівчатка надавали перевагу позитивній взаємодії, такій як гра або грумінг.

Автори вважають, що така різниця може відображати різні моделі соціалізації та еволюційні чинники, які характерні для людей.

Інше дослідження вивчило поведінку довгохвостих макак, які спостерігали за своїми однолітками. Самки і самці виявляли однаково високий інтерес до агресивних взаємодій, ніж до миролюбного співіснування.

Також самці та самки приділяли більше уваги роликам, у яких були знайомі їм особини.

За словами провідного автора дослідження з Утрехтського університету в Нідерландах Лізбет Стерк, останнє відображає дуже людську поведінку. Йдеться про випадки, коли люди більше цікавляться соціальним життям своїх знайомих або ж улюблених ними кінозірок.

Підвищений інтерес до агресивних взаємодій, мабуть, допомагає вловити будь-які зміни в домінуванні або ж сигнал про загрозу. Це відповідає поведінці людей, які виявляють особливий інтерес до новин про катастрофи і різного роду конфлікти.

"Відстеження балансу сил у своїй власній групі, ймовірно, має першорядне значення для приматів, включно з людьми", — підсумувала Стерк.

