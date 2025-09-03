Извержение Фудзиямы в Японии: ИИ наглядно показал апокалипсис в Токио (видео)

В Японии с помощью ИИ создали видео, которое наглядно показывает катастрофические последствия извержения вулкана Фудзияма в Токио. В ролике подробно показывается, что ждет 37 млн человек, проживающих в столице Японии.

Этот информационный ролик, к счастью, не приурочен к реальной угрозе извержения. Видео было сделано ко Дню готовности к вулканическим катастрофам в Японии 2025, пишет Live Science.

Видеоролик был создан с помощью ИИ Токийским столичным правительством. В нем жителям Токио попытались наглядно показать скорость, с которой вулканический пепел может долететь от извергающегося вулкана до Токио. Видео демонстрирует апокалиптические картины дорог, зданий, железных путей и других объектов инфраструктуры, покрытых вулканическим пеплом.

Известно, что облака пепла от вулкана Фудзияма могут достичь Токио всего за несколько часов. Это парализует транспортную сеть, лишит город электроснабжения, а здоровье горожан окажется под угрозой из-за загрязненного воздуха.

«Такое может произойти без предупреждения. Если произойдет извержение горы Фудзи, вулканический пепел может обрушиться на Токио и оказать на нас самое разное воздействие», - говорится в видео.

Апокалиптический видеоролик начинается с то, что женщина получает уведомление на свой смартфон об извержении Фудзиямы. Этот вулкан расположен в 100 км к юго-западу от центра Токио. Далее ИИ показывает зрителям потенциальное воздействие вулканического пепла на городскую инфраструктуру Токио.

«Достаточно минимального количества пепла на взлётно-посадочных полосах и рельсах, чтобы самолёты и поезда стали непригодными к использованию. Небольшое количество пепла на дорогах может повлиять на работу двухприводных автомобилей, поскольку пеплопад ограничивает видимость и увеличивает риск заноса, создавая опасные условия для вождения», - гласят субтитры в видео.

Также отмечается, что большое количество пепла может забить токийскую канализацию, загрязнить источники пресной воды, повредить линии электропередач и обрушить крыши.

Над Токио также на какое-то время исчезнет солнце, так как частицы пепла в воздухе закроют небо. Будет ограничен и доступ к продуктам питания и предметам первой необходимости. Под угрозой окажется здоровье людей с респираторными заболеваниями, которые могут обостриться под влиянием загрязненного воздуха.

Гора Фудзияма является наивысшей вершиной в Японии, чья высота составляет 3776 метров. В последний раз этот вулкан извергался в 1707 году, после чего еще на протяжении двух недель на землю падал пепел. Раньше Фудзияма извергалась примерно каждые 30 лет, но последние 318 лет вулкан остается спящим.

«Моделирование призвано предоставить жителям точные знания и обозначить меры готовности, которые необходимы в случае чрезвычайной ситуации», - добавляют в видео.

Среди необходимых мер перечислены такие как запасы еды, воды и средств первой помощи. На видео показывается кладовая, которая заполнена консервами, бутылками воды и лекарствами для чрезвычайных ситуаций.

На территории Японии находится 111 действующих вулканов, что составляет примерно одну десятую от общего количества действующих вулканов в мире. Такая ситуация сложилась из-за того, что Япония находится на Тихоокеанском огненном кольце – это пояс вулканов вокруг Тихого океана. Также страна располагается на границе сразу четырех тектонических плит, которые трутся друг о друга и сталкиваются. Такое движение вызывает серии землетрясений и вулканических извержений.

