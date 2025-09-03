Виверження Фудзіями в Японії: ШІ наочно показав апокаліпсис у Токіо (відео)

У Японії за допомогою ШІ створили відео, яке наочно показує катастрофічні наслідки виверження вулкана Фудзіяма в Токіо. У ролику детально показується, що чекає на 37 млн людей, які проживають у столиці Японії.

Цей інформаційний ролик, на щастя, не приурочений до реальної загрози виверження. Відео було зроблено до Дня готовності до вулканічних катастроф у Японії 2025, пише Live Science.

Відеоролик був створений за допомогою ШІ Токійським столичним урядом. У ньому жителям Токіо спробували наочно показати швидкість, з якою вулканічний попіл може долетіти від вулкана, що вивергається, до Токіо. Відео демонструє апокаліптичні картини доріг, будівель, залізниць та інших об'єктів інфраструктури, покритих вулканічним попелом.

Відомо, що хмари попелу від вулкана Фудзіяма можуть досягти Токіо всього за кілька годин. Це паралізує транспортну мережу, позбавить місто електропостачання, а здоров'я городян опиниться під загрозою через забруднене повітря.

"Таке може статися без попередження. Якщо станеться виверження гори Фудзі, вулканічний попіл може обрушитися на Токіо і справити на нас найрізноманітніший вплив", — йдеться у відео.

Апокаліптичний відеоролик починається з того, що жінка отримує повідомлення на свій смартфон про виверження Фудзіями. Цей вулкан розташований за 100 км на північний захід від центру Токіо. Далі ШІ показує глядачам потенційний вплив вулканічного попелу на міську інфраструктуру Токіо.

"Достатньо мінімальної кількості попелу на злітно-посадкових смугах і рейках, щоб літаки та поїзди стали непридатними до використання. Невелика кількість попелу на дорогах може вплинути на роботу двопривідних автомобілів, оскільки пеплопад обмежує видимість і збільшує ризик заносу, створюючи небезпечні умови для водіння", — йдеться у субтитрах до відео.

Також наголошується, що велика кількість попелу може забити токійську каналізацію, забруднити джерела прісної води, пошкодити лінії електропередач і обрушити дахи.

Над Токіо також на якийсь час зникне сонце, оскільки частинки попелу в повітрі закриють небо. Буде обмежено і доступ до продуктів харчування та предметів першої необхідності. Під загрозою опиниться здоров'я людей із респіраторними захворюваннями, які можуть загостритися під впливом забрудненого повітря.

Гора Фудзіяма є найвищою вершиною в Японії, чия висота становить 3776 метрів. Востаннє цей вулкан вивергався 1707 року, після чого ще протягом двох тижнів на землю падав попіл. Раніше Фудзіяма вивергалася приблизно кожні 30 років, але останні 318 років вулкан залишається сплячим.

"Моделювання покликане надати жителям точні знання та окреслити заходи готовності, які необхідні в разі надзвичайної ситуації", — додають у відео.

Серед необхідних заходів перераховані такі як запаси їжі, води та засобів першої допомоги. На відео показується комора, яка заповнена консервами, пляшками води та ліками для надзвичайних ситуацій.

На території Японії розташовано 111 діючих вулканів, що становить приблизно одну десяту від загальної кількості діючих вулканів у світі. Така ситуація склалася через те, що Японія розташована на Тихоокеанському вогняному кільці — це пояс вулканів навколо Тихого океану. Також країна розташовується на кордоні одразу чотирьох тектонічних плит, які труться одна об одну і стикаються. Такий рух спричиняє серії землетрусів і вулканічних вивержень.

Нагадаємо, вчені схвильовані пробудженням стародавнього "гіганта". Потужна серія підводних поштовхів поблизу величезного супервулкана в Італії викликала нові побоювання серед науковців щодо ризику настання великого виверження вулкана. Вважається, що катастрофічна подія занурить планету в хаос.