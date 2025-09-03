В Перу нашли 4000-летние трехмерные изображения человекоподобных фигур (фото)

Во время археологических раскопок в Перу были найдены трехмерные цветные изображения, возраст которых может составлять 4 тыс. лет. Открытие меняет представления о первых цивилизациях Америки.

Центральном рисунком всей фрески, размеры которой составляют 2 на 6 метров, является изображение гигантской хищной птицы с распростертыми крыльями. Ее голову украшают трехмерные ромбовидные мотивы, которые также объединяют южную и северную фрески. Композиция включает в себя горельефные фризы, а также украшена синими, желтыми, красными и черными узорами, пишет The Guardian.

Внутренний двор древнего храма в Перу Фото: Pontifical Catholic University of Peru

Найденная фреска проливает свет на верования ранних цивилизаций в период их становления, что происходило в 2000–1000 гг. до н.э. в Перу. По мнению археологов, доиспанское Перу является одним из центров зарождения цивилизации в Америке. Там находится около 100 тыс. археологических памятников, включая и такие легендарные как Мачу-Пикчу.

“Открытие много рассказывает о становлении социальной иерархии в Перу по мере того, как усложнялось их общество, превращаясь в цивилизацию”, - говорит ведущий археолог раскопок Уака-Иоланда в долине Тангуче Ана Сесилия Маурисио.

Во время раскопок также нашли фрески с человекоподобными фигурами Фото: Pontifical Catholic University of Peru

Двухсторонняя фреска, по мнению археологов, когда-то являлась украшение внутреннего двора древнего храма. Изображения на ней рыб, рыболовных сетей, мифологических существ и звезд много говорят о мировоззрении прибрежной цивилизации.

“Эти люди жили земледелием и мореплаванием, но также у них появлялись первые признаки социальной иерархии”, - говорит Маурисио.

В их социальной иерархии самыми влиятельными были шаманы или жрецы и жрицы.

“Они обладали важными знаниями о лекарственных растениях и астрономии. Они могли предсказывать погодные условия, наблюдая за звёздами и солнцем”, - добавляет археолог.

Эти люди совершенствовали свои знания об окружающем их мире. В некотором смысле их можно было назвать учеными, а также духовными и религиозными лидерами.

На одной из резных фресок изображены три человекоподобные фигуры, которые постепенно превращаются в птиц.

По мнению Маурисио, это может быть символом перехода шамана в психоактивное состояние, которое также называют “обрядом посвящения”. В этом обряде обычно использовались психотропные вещества, такие как содержатся в кактусе Сан-Педро – традиционном южноамериканском галлюциногене.

