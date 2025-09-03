У Перу знайшли 4000-річні тривимірні зображення людиноподібних фігур (фото)

Під час археологічних розкопок у Перу було знайдено тривимірні кольорові зображення, вік яких може становити 4 тис. років. Відкриття змінює уявлення про перші цивілізації Америки.

Центральним малюнком усієї фрески, розміри якої становлять 2 на 6 метрів, є зображення гігантського хижого птаха з розпростертими крилами. Його голову прикрашають тривимірні ромбоподібні мотиви, які також об'єднують південну і північну фрески. Композиція містить горельєфні фризи, а також прикрашена синіми, жовтими, червоними та чорними візерунками, пише The Guardian.

Внутрішній двір стародавнього храму в Перу Фото: Pontifical Catholic University of Peru

Знайдена фреска проливає світло на вірування ранніх цивілізацій у період їхнього становлення, що відбувалося у 2000-1000 рр. до н.е. в Перу. На думку археологів, доіспанське Перу є одним із центрів зародження цивілізації в Америці. Там розташовано близько 100 тис. археологічних пам'яток, включно з такими легендарними як Мачу-Пікчу.

"Відкриття багато розповідає про становлення соціальної ієрархії в Перу в міру того, як ускладнювалося їхнє суспільство, перетворюючись на цивілізацію", — каже провідний археолог розкопок Уака-Іоланда в долині Тангуче Ана Сесілія Маурісіо.

Під час розкопок також знайшли фрески з людиноподібними фігурами Фото: Pontifical Catholic University of Peru

Двостороння фреска, на думку археологів, колись була прикрасою внутрішнього двору стародавнього храму. Зображення на ній риб, рибальських сіток, міфологічних істот і зірок багато говорять про світогляд прибережної цивілізації.

"Ці люди жили землеробством і мореплаванням, але також у них з'являлися перші ознаки соціальної ієрархії", — каже Маурісіо.

У їхній соціальній ієрархії найвпливовішими були шамани або жерці та жриці.

"Вони володіли важливими знаннями про лікарські рослини та астрономію. Вони могли передбачати погодні умови, спостерігаючи за зірками і сонцем", — додає археолог.

Ці люди вдосконалювали свої знання про навколишній світ. У певному сенсі їх можна було назвати вченими, а також духовними і релігійними лідерами.

На одній із різьблених фресок зображені три людиноподібні фігури, які поступово перетворюються на птахів.

На думку Маурісіо, це може бути символом переходу шамана в психоактивний стан, який також називають "обрядом посвячення". У цьому обряді зазвичай використовували психотропні речовини, такі як містяться в кактусі Сан-Педро — традиційному південноамериканському галюциногені.

