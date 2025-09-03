110 000 лет назад предки неандертальцев прошли через "бутылочное горлышко": это их чуть не убило

Предки неандертальцев жили в Евразии около 500 000–250 000 лет назад. Затем они начали медленно эволюционировать, превратившись в ранних неандертальцев, которые затем стали классическими неандертальцами.

Ранее ученые считали, что в этот обозначенный период истории неандертальцы претерпели небольшое количество эволюционных изменений. Но результаты недавнего исследования говорят о другом. Ученые проанализировали одно конкретное событие, которое называют «бутылочным горлышком» - это генетическая потеря, которая произошла в период между ранними и классическими неандертальцами, пишет Discovery Magazine.

В генетике понятие «бутылочного горлышка» означает резкое сокращение популяции вида. Такие спады могут быть вызваны природными катастрофами, пандемиями, голодом, а также вмешательством человека.

К примеру, американский бизон является наглядным примером «бутылочного горлышка». В Северной Америке жили миллионы бизонов до того, как туда пришли европейские поселенцы. В результате чрезмерной охоты и массового истребления, к концу XIX века осталось всего 750 особей. Стада удалось восстановить, но их генетическое разнообразие было утрачено навсегда.

Авторы исследования предполагают, что «бутылочное горлышко» произошло в самом начале линии неандертальцев. Команда ученых попыталась обосновать свою гипотезу, несмотря на необходимость дополнительных исследований.

В рамках своей работы ученые проанализировали образцы ДНК, которые были взяты из двух коллекций окаменелостей. Первые образцы был взять со стоянки в Испании, их возраст составляет около 430 000 лет. Это крупнейшая коллекция останков донеандертальцев в палеонтологической летописи.

Другие образцы были взяты со стоянки в Хорватии и являются наиболее полной коллекцией останков ранних неандертальцев, их возраст составляет примерно 130 000–120 000 лет.

Между ранними неандертальцами и классическими неандертальцами была найдена генетическая потеря. Данные говорят, что это произошло около 110 000 лет назад.

Ученые сравнили каналы внутреннего уха неандертальцев и измерили их морфологическое разнообразие. Результаты показали, что у классических неандертальцев разнообразие каналов в ушах было ниже, чем у их предков.

Напомним, неандертальцы на самом деле никогда не вымирали. Исследователи смогли подтвердить давнюю теорию о том, что исчезновение неандертальцев не было таким ужасным, как его рисуют.