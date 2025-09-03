110 000 років тому предки неандертальців пройшли через "пляшкове горлечко": це їх мало не вбило

Предки неандертальців жили в Євразії близько 500 000-250 000 років тому. Потім вони почали повільно еволюціонувати, перетворившись на ранніх неандертальців, які потім стали класичними неандертальцями.

Раніше вчені вважали, що в цей позначений період історії неандертальці зазнали невеликої кількості еволюційних змін. Але результати недавнього дослідження говорять про інше. Вчені проаналізували одну конкретну подію, яку називають "пляшковим горлечком", — це генетична втрата, що сталася в період між ранніми та класичними неандертальцями, пише Discovery Magazine.

У генетиці поняття "пляшкового горлечка" означає різке скорочення популяції виду. Такі спади можуть бути спричинені природними катастрофами, пандеміями, голодом, а також втручанням людини.

Приміром, американський бізон є наочним прикладом "пляшкового горлечка". У Північній Америці жили мільйони бізонів до того, як туди прийшли європейські поселенці. Унаслідок надмірного полювання і масового винищення, до кінця XIX століття залишилося всього 750 особин. Стада вдалося відновити, але їхню генетичну різноманітність було втрачено назавжди.

Автори дослідження припускають, що "пляшкове горлечко" сталося на самому початку лінії неандертальців. Команда вчених спробувала обґрунтувати свою гіпотезу, попри необхідність додаткових досліджень.

У рамках своєї роботи вчені проаналізували зразки ДНК, які були взяті з двох колекцій скам'янілостей. Перші зразки було взято зі стоянки в Іспанії, їхній вік становить близько 430 000 років. Це найбільша колекція останків донеандертальців у палеонтологічному літописі.

Інші зразки були взяті зі стоянки в Хорватії і є найповнішою колекцією останків ранніх неандертальців, їхній вік становить приблизно 130 000-120 000 років.

Між ранніми неандертальцями і класичними неандертальцями було знайдено генетичну втрату. Дані говорять, що це сталося близько 110 000 років тому.

Учені порівняли канали внутрішнього вуха неандертальців і виміряли їхню морфологічну різноманітність. Результати показали, що у класичних неандертальців різноманітність каналів у вухах була нижчою, ніж у їхніх предків.

