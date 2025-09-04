Гигантская глыба льда 40 лет дрейфовала в океане, но теперь исчезает: что стало с 1 трлн льда

Спустя десятилетия после откола от Антарктиды один из самых крупных и старых айсбергов в мире наконец-то раскалывается. Исследователи полагают, что в скором времени он может полностью раствориться в океане.

Один из самых крупных и старых из когда-либо зарегистрированы айсбергов, известный как А23а, откололся от Антарктиды почти 40 лет назад. В начале своего пути он весил чуть меньше триллиона тонн — гигантская глыба льда была настолько большой, что некоторое время представляла угрозу местам кормления пингвинов на удаленном острове в южной части Атлантического океана. К счастью, все обошлось, пишет Science Alert.

Айсберг А23а разваливается

Теперь, спустя почти 40 лет после образования, исследователи заметили, что крупнейший айсберг из когда-либо зарегистрированных наконец-то разваливается в теплых водах и может исчезнуть полностью в течение нескольких недель.

Наблюдения показывают, что сегодня площадь айсберга составляет менее половины его первоначального размера: площадь – 1770 квадратных километров, ширина – 60 км в самой широкой точке.

Известно, что в последние недели наблюдений от А23а откололись огромные глыбы площадью около 400 квадратных километров, а обломки поменьше, окружающие гигантскую глыбу льда, все еще велики, чтобы представлять угрозу для кораблей.

По словам физика-океанографа Британской антарктической службы Эндрю Мейерс, А23а разламывается довольно резко, дрейфуя все дальше на север. Исследователи отмечают, что ему осталось совсем немного – ледяной гигант буквально практически гниет под поверхностью, так как вода слишком теплая для него. Мейерс также отметил, что А23а, вероятно, исчезнет в ближайшие несколько недель.

Этот снимок крупнейшего айсберга Земли, A23a, сделанный 5 апреля 2025 года с помощью инструмента для измерения цвета океана и суши на борту космического аппарата Copernicus Sentinel-3 Фото: ESA

Один из крупнейших айсбергов в мире

Известно, что А23а откололся от антарктического шельфа в 1986 году, но быстро сел на мель в море Уэдделла, оставшись прикованным ко дну океана более чем на 30 лет. В 2020 году он наконец вырвался на свободу и, как и другие ледяные гиганты, был унесен мощным Антарктическим циркумполярным течением по "алее айсбергов" в южную часть Атлантического океана.

В марте 2025 года он сел на мель у далекого острова Южная Георгия – исследователи выразили обеспокоенность по поводу того, что А23а может помешать крупным колониям пингвинов и тюленей выкармливать детенышей. Впрочем, в конце мая гигантская глыба льда продолжила свое путешествие.

Огибая остров и двигаясь на север, в последние недели айсберг набирал скорость, иногда преодолевая до 20 километров за день. Под воздействием все более теплых вод и огромных волн, A23a быстро разрушился. Впрочем, по словам Мейерса, ученые были удивлены, как долго А23а удавалось сохранять целостность.

В конечном итоге все айсберги "обречены", как только покидают ледяную защиту Антарктиды. А23а не стал исключением. Откалывание айсбергов — естественный процесс. Однако ученые утверждают, что скорость их исчезновения из Антарктиды увеличивается, вероятно, из-за антропогенного изменения климата.

