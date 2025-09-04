Гігантська брила льоду 40 років дрейфувала в океані, але тепер зникає: що стало з 1 трлн льоду

Через десятиліття після відколу від Антарктиди один із найбільших і найстаріших айсбергів у світі нарешті розколюється. Дослідники вважають, що незабаром він може повністю розчинитися в океані.

Один із найбільших і найстаріших із коли-небудь зареєстрованих айсбергів, відомий як А23а, відколовся від Антарктиди майже 40 років тому. На початку свого шляху він важив трохи менше трильйона тонн — гігантська брила льоду була настільки великою, що деякий час становила загрозу місцям годування пінгвінів на віддаленому острові в південній частині Атлантичного океану. На щастя, все обійшлося, пише Science Alert.

Айсберг А23а розвалюється

Тепер, через майже 40 років після утворення, дослідники помітили, що найбільший айсберг із будь-коли зареєстрованих нарешті розвалюється в теплих водах і може зникнути повністю протягом кількох тижнів.

Спостереження показують, що сьогодні площа айсберга становить менше половини його первісного розміру: площа — 1770 квадратних кілометрів, ширина — 60 км у найширшій точці.

Відомо, що в останні тижні спостережень від А23а відкололися величезні брили площею близько 400 квадратних кілометрів, а менші уламки, що оточують гігантську брилу льоду, все ще великі, щоб становити загрозу для кораблів.

За словами фізика-океанографа Британської антарктичної служби Ендрю Мейєрс, А23а розламується досить різко, дрейфуючи все далі на північ. Дослідники зазначають, що йому залишилося зовсім небагато — крижаний гігант буквально практично гниє під поверхнею, оскільки вода занадто тепла для нього. Мейєрс також зазначив, що А23а, ймовірно, зникне в найближчі кілька тижнів.

Цей знімок найбільшого айсберга Землі, A23a, зроблений 5 квітня 2025 року за допомогою інструменту для вимірювання кольору океану і суші на борту космічного апарату Copernicus Sentinel-3 Фото: ESA

Один із найбільших айсбергів у світі

Відомо, що А23а відколовся від антарктичного шельфу 1986 року, але швидко сів на мілину в морі Ведделла, залишившись прикутим до дна океану більш ніж на 30 років. У 2020 році він нарешті вирвався на свободу і, як і інші крижані гіганти, його віднесла потужна Антарктична циркумполярна течія "алеєю айсбергів" у південну частину Атлантичного океану.

У березні 2025 року він сів на мілину біля далекого острова Південна Георгія — дослідники висловили занепокоєння з приводу того, що А23а може завадити великим колоніям пінгвінів і тюленів вигодовувати дитинчат. Утім, наприкінці травня гігантська брила льоду продовжила свою подорож.

Огинаючи острів і рухаючись на північ, останніми тижнями айсберг набирав швидкість, іноді долаючи до 20 кілометрів за день. Під впливом дедалі тепліших вод і величезних хвиль, A23a швидко зруйнувався. Втім, за словами Мейєрса, вчені були здивовані, як довго А23а вдавалося зберігати цілісність.

Зрештою всі айсберги "приречені", щойно залишають крижаний захист Антарктиди. А23а не став винятком. Відколювання айсбергів — природний процес. Однак учені стверджують, що швидкість їхнього зникнення з Антарктиди збільшується, ймовірно, через антропогенну зміну клімату.

