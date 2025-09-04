Ранние люди могли первыми открыть цвет индиго: они опередили Древний Рим на десятки тысяч лет

Археологи нашли следы синего пищевого красителя индиготина, известного как индиго, на каменных орудиях. Их возраст составляет около 34 тыс. лет.

Открытие сделала команда ученых из Университета Ка’ Фоскари в Венеции, они нашли каменные орудия в пещере Дзудзуана, которая расположена в предгорьях Кавказа в Грузии, пишет Sci News.

Индиготин образуется в результате реакции между кислородом и природными гликозидами, которые содержатся в листьях растения Isatis tinctoria. Археологическая находка доказывает, что несъедобное растение целенаправленно обрабатывали уже 34 тыс. лет назад.

Первые археологические свидетельства, связанные с современными людьми, появились около 300 тыс. лет назад в Африке. Большинство наших знаний о первых людях основано на каменных артефактах и костях животных, так как именно эти предметы сохраняются дольше остальных.

Соответственно, повествование о палеолите сосредоточено преимущественно на охоте на животных и изготовлении каменных орудий.

В это же время, скоропортящиеся материалы, которых недостающее большинство, не сохранились до наших дней. Поэтому современная наука упускает из виду изготовление первыми людьми веревок, канатов, в целом ткачества, а также со0зданрие лекарств.

«Вместо того, чтобы рассматривать растения исключительно как пищевые ресурсы, как это часто бывает, мы подчеркиваем их роль в сложных процессах, вероятно, связанных с преобразованием скоропортящихся материалов для использования на различных этапах повседневной жизни Homo sapiens 34 000 лет назад», — сказала доктор Лаура Лонго, археолог из Университета Ка’ Фоскари в Венеции.

В рамках своего исследования ученые изучил 34 000-летние каменные орудия. Команда нашла на этих орудиях следы механической обработки растительных материалов, таких как листья.

С помощью разных методов микроскопии, ученые нашли синие остатки рядом с зернами крахмала. Эти остатки были сосредоточены в тех местах каменных орудий, которые имели видимый износ.

Для определения природы синих остатков, ученые обратили за помощью к передовым методам микроскопии. В итоге, анализ показал наличие хромофора индиготина в нескольких образцах.

«Использовалось ли это растение в качестве красителя, лекарства или и того, и другого, остаётся неизвестным, но это открывает новый взгляд на увлекательные возможности использования несъедобных растений», - подчеркнули ученые.

Считается, что цвет индиго изобрели в Древнем Риме. Позже в Средние века упоминания об индиго встречаются с 14 века. Изначально пигмент получали из растений, но этот способ перестал использоваться после создания синтетического аналога пигмента немецким химиком Адольфом Байером.

