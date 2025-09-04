Ранні люди могли першими відкрити колір індиго: вони випередили Стародавній Рим на десятки тисяч років

Археологи знайшли сліди синього харчового барвника індиготину, відомого як індиго, на кам'яних знаряддях. Їхній вік становить близько 34 тис. років.

Відкриття зробила команда вчених з Університету Ка' Фоскарі у Венеції, вони знайшли кам'яні знаряддя в печері Дзудзуана, яка розташована в передгір'ях Кавказу в Грузії, пише Sci News.

Індиготин утворюється внаслідок реакції між киснем і природними глікозидами, які містяться в листі рослини Isatis tinctoria. Археологічна знахідка доводить, що неїстівну рослину цілеспрямовано обробляли вже 34 тис. років тому.

Перші археологічні свідчення, пов'язані з сучасними людьми, з'явилися близько 300 тис. років тому в Африці. Більшість наших знань про перших людей ґрунтується на кам'яних артефактах і кістках тварин, оскільки саме ці предмети зберігаються довше за інші.

Відповідно, оповідь про палеоліт зосереджена переважно на полюванні на тварин і виготовленні кам'яних знарядь.

Водночас, швидкопсувні матеріали, яких бракує більшості, не збереглися до наших днів. Тому сучасна наука випускає з уваги виготовлення першими людьми мотузок, канатів, загалом ткацтва, а також створення ліків.

"Замість того, щоб розглядати рослини виключно як харчові ресурси, як це часто буває, ми наголошуємо на їхній ролі у складних процесах, імовірно, пов'язаних із перетворенням швидкопсувних матеріалів для використання на різних етапах повсякденного життя Homo sapiens 34 000 років тому", — сказала докторка Лаура Лонго, археологиня з Університету Ка' Фоскарі у Венеції.

У рамках свого дослідження вчені вивчили 34 000-річні кам'яні знаряддя. Команда знайшла на цих знаряддях сліди механічної обробки рослинних матеріалів, таких як листя.

За допомогою різних методів мікроскопії, вчені знайшли сині залишки поруч із зернами крохмалю. Ці залишки були зосереджені в тих місцях кам'яних знарядь, які мали видимий знос.

Для визначення природи синіх залишків, вчені звернулися за допомогою до передових методів мікроскопії. У підсумку, аналіз показав наявність хромофора індиготину в декількох зразках.

"Чи використовували цю рослину як барвник, ліки або і те, і те, залишається невідомим, але це відкриває новий погляд на захопливі можливості використання неїстівних рослин", — наголосили вчені.

Вважається, що колір індиго винайшли в Стародавньому Римі. Пізніше в Середні віки згадки про індиго зустрічаються з 14 століття. Спочатку пігмент отримували з рослин, але цей спосіб перестали використовувати після створення синтетичного аналога пігменту німецьким хіміком Адольфом Байєром.

