Как торнадо, только вулнадо: рядом с фонтаном лавы заметили необычное явление (видео)

На вулкане Килауэа, который находится на Гавайях, заметили грандиозное зрелище. Вихрь под названием «Вулнадо» взметнулся рядом с извергающимся фонтаном лавы.

Необычный смерч зафиксировали в кратере Халемаумау, который находится на вершине вулкана. Природное явление попало на видео прямой трансляции Геологической службы США (USGS). На нем можно увидеть как вихрь кружится перед бьющим вверх фонтаном лавы, пишет IFL Science.

Эксперты из USGS утверждают, что несмотря на зрелищность явления, оно вовсе не редкое.

«Эти вихри, которые также могут возникать на краю кратера с подветренной стороны от места извержения, были зафиксированы во время нескольких извержений», - пишет агентство.

В тот же день ученым удалось заснять еще один подобный вихрь, его размеры были даже больше «вулнадо». Он подбрасывал пемзу из кратера вулкана примерно на 305 метров в высоту.

Ученые ожидают, что станут свидетелями и других «вулнадо» на вершине Килауэа. Отмечается, что это один из самых активных вулканов на планете, он извергался почти непрерывно с 1983 по 2018 год.

Нынешнее извержение гавайского вулкана началось в декабре 2024 года. С тех пор лава вырывается из-под земли примерно один раз в неделю.

Во время этого недавнего всплеска активности из-под поверхности вырвалось несколько действительно впечатляющих фонтанов лавы. Высота некоторых из них достигала 90 метров, но мощный выброс достиг высоты 305 метров.

Фонтан лавы высотой более 300 метров

Фонтаны, которые попали в прямую трансляцию USGS, возможно, не были настолько высокими, но они выбросили впечатляющий объем лавы - 9,56 миллиона кубических метров.

По данным USGS, этого достаточно, чтобы заполнить яму глубиной 1,6 километра размером с футбольное поле.

