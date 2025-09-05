Як торнадо, тільки вулнадо: поруч із фонтаном лави помітили незвичайне явище (відео)

На вулкані Кілауеа, який розташований на Гаваях, помітили грандіозне видовище. Вихор під назвою "Вулнадо" зметнувся поруч із фонтаном лави, що вивергається.

Related video

Незвичайний смерч зафіксували в кратері Халемаумау, який розташований на вершині вулкана. Природне явище потрапило на відео прямої трансляції Геологічної служби США (USGS). На ньому можна побачити як вихор кружляє перед фонтаном лави, що б'є вгору, пише IFL Science.

Експерти з USGS стверджують, що попри видовищність явища, воно зовсім не рідкісне.

"Ці вихори, які також можуть виникати на краю кратера з підвітряного боку від місця виверження, були зафіксовані під час кількох вивержень", — пише агентство.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Того ж дня вченим вдалося зняти ще один подібний вихор, його розміри були навіть більшими за "вулнадо". Він підкидав пемзу з кратера вулкана приблизно на 305 метрів у висоту.

Учені очікують, що стануть свідками й інших "вулнадо" на вершині Кілауеа. Зазначається, що це один із найактивніших вулканів на планеті, він вивергався майже безперервно з 1983 по 2018 рік.

Нинішнє виверження гавайського вулкана почалося в грудні 2024 року. Відтоді лава виривається з-під землі приблизно один раз на тиждень.

Під час цього нещодавнього сплеску активності з-під поверхні вирвалося кілька справді вражаючих фонтанів лави. Висота деяких із них сягала 90 метрів, але найпотужніший викид сягнув висоти 305 метрів.

Фонтан лави заввишки понад 300 метрів

Фонтани, які потрапили в пряму трансляцію USGS, можливо, не були настільки високими, але вони викинули вражаючий обсяг лави — 9,56 мільйона кубічних метрів.

За даними USGS, цього достатньо, щоб заповнити яму глибиною 1,6 кілометра, розміром із футбольне поле.

Нагадаємо, в Італії подає ознаки життя супервулкан. В Італії може прокинутися супервулкан, який загрожує життю сотні тисяч людей. В останні кілька місяців серія землетрусів сталася в районі італійських Флегрейських полів — вулканічного поля неподалік від Неаполя.