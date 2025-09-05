Астрономы обнаружили новую мертвую карликовую галактику в неожиданном месте (фото)

Ученые открыли новую изолированную карликовую галактику, которая вероятно, сбежала из известной группы галактик. Но ее местоположение является необычным.

Большинство галактик находятся в составе групп и скоплений галактик. Первые содержат десятки, а вторые – сотни и тысячи галактик. Но некоторые галактики находятся вдали от скоплений и групп и называются изолированными. Особый интерес у ученых вызывают изолированные карликовые галактики раннего типа, природа которых до конца не ясна. Теперь же астрономы обнаружили новую изолированную карликовую галактику раннего типа, которая, вероятно, вырвалась из небольшой группы галактик и находится в необычном месте. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Карликовые галактики состоят в основном из нескольких миллиардов звезд и обычно имеют низкую светимость, а также малую массу. Для сравнения наша галактика Млечный Путь содержит от 200 до 400 миллиардов звезд. В близлежащих группах и скоплениях галактик наиболее распространенными являются карликовые галактики раннего типа (dE).

На сегодняшний день астрономы обнаружили уже несколько изолированных карликовых галактик раннего типа, которые не входят в состав группы или скопления. Дискуссии об их происхождении продолжаются. Считается, что некоторые такие карликовые галактики являются убегающими dE. Это значит, что они могут быть галактиками, которые были выброшены под влиянием гравитации из своего скопления или группы.

Астрономы обнаружили новую изолированную карликовую галактику раннего типа, получившую название SDSS J011754.86+095819.0 или просто dE01+09. Ученые пришли к выводу, что это убегающая карликовая галактика, которая находится на большом расстоянии от своей группы галактик.

Исследование показало, что показало, что диаметр dE01+09 составляет примерно 7000 световых лет (у Млечного Пути диаметр 100 000 световых лет), а е масса примерно в 280 млн раз больше массы Солнца. Галактика содержит мало тяжелых химических элементов и вероятно образовалась примерно 8 млрд лет назад.

В галактике существует почти одинаковые звезды, но самое главное, что в ней не происходит образование новых звезд. Поэтому она является спокойной или мертвой галактикой.

По оценкам ученых, dE01+09 находится в практически изолированной области космоса на расстоянии почти 4 миллиона световых лет от группы галактик NGC 524, из которой она сбежала. Эта группа находится на расстоянии примерно 90 млн световых лет от нас.

Астрономы предполагают, что галактика dE01+09, в далеком прошлом была часть группы NGC 524, но затем была выброшена и развивалась как изолированная система. Вероятно, галактика dE01+09, возможно, вошла в группу галактик несколько миллиардов лет назад как карликовая галактика, где активно формировались звезды. Но влияние окружающей среды, вероятно, привело к остановке процесса создания новых звезд.

В таком состоянии галактика dE01+09 продолжала находиться внутри группы несколько миллиардов лет. Затем, примерно 3,5 миллиарда лет назад, вероятно, взаимодействие с другими галактиками придало dE01+09 скорость, которой было достаточно, чтобы вырваться из группы, считают астрономы.

Ученые говорят, что присутствие мертвой карликовой галактики в очень изолированной среде космоса является необычным. Дальнейшее изучение dE01+09 может помочь лучше понять природу этой и другие подобных галактик.

