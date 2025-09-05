Астрономи виявили нову мертву карликову галактику в несподіваному місці (фото)

Вчені відкрили нову ізольовану карликову галактику, яка, ймовірно, втекла з відомої групи галактик. Але її місце розташування є незвичайним.

Related video

Більшість галактик перебувають у складі груп і скупчень галактик. Перші містять десятки, а другі — сотні й тисячі галактик. Але деякі галактики знаходяться далеко від скупчень і груп і називаються ізольованими. Особливий інтерес у вчених викликають ізольовані карликові галактики раннього типу, природа яких до кінця не зрозуміла. Тепер же астрономи виявили нову ізольовану карликову галактику раннього типу, яка, імовірно, вирвалася з невеликої групи галактик і знаходиться в незвичайному місці. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Карликові галактики складаються переважно з кількох мільярдів зірок і зазвичай мають низьку світність, а також малу масу. Для порівняння наша галактика Чумацький Шлях містить від 200 до 400 мільярдів зірок. У прилеглих групах і скупченнях галактик найпоширенішими є карликові галактики раннього типу (dE).

На сьогоднішній день астрономи виявили вже кілька ізольованих карликових галактик раннього типу, які не входять до складу групи або скупчення. Дискусії про їхнє походження тривають. Вважається, що деякі такі карликові галактики є тікаючими dE. Це означає, що вони можуть бути галактиками, які були викинуті під впливом гравітації зі свого скупчення або групи.

Астрономи виявили нову ізольовану карликову галактику раннього типу, що отримала назву SDSS J011754.86+095819.0 або просто dE01+09. Вчені дійшли висновку, що це карликова галактика, що тікає і знаходиться на великій відстані від своєї групи галактик.

Дослідження показало, що показало, що діаметр dE01+09 становить приблизно 7000 світлових років (у Чумацького Шляху діаметр 100 000 світлових років), а її маса приблизно у 280 млн разів більша за масу Сонця. Галактика містить мало важких хімічних елементів і ймовірно утворилася приблизно 8 млрд років тому.

За оцінками вчених, dE01+09 знаходиться в практично ізольованій області космосу на відстані майже 4 мільйони світлових років від групи галактик NGC 524, з якої вона втекла Фото: phys.org

У галактиці існують майже однакові зірки, але найголовніше, що в ній не відбувається утворення нових зірок. Тому вона є спокійною або мертвою галактикою.

За оцінками вчених, dE01+09 знаходиться в практично ізольованій області космосу на відстані майже 4 мільйони світлових років від групи галактик NGC 524, з якої вона втекла. Ця група розташована на відстані приблизно 90 млн світлових років від нас.

Астрономи припускають, що галактика dE01+09, у далекому минулому була частиною групи NGC 524, але потім була викинута і розвивалася як ізольована система. Ймовірно, галактика dE01+09, можливо, увійшла в групу галактик кілька мільярдів років тому як карликова галактика, де активно формувалися зірки. Але вплив навколишнього середовища, ймовірно, призвів до зупинки процесу створення нових зірок.

У такому стані галактика dE01+09 продовжувала перебувати всередині групи кілька мільярдів років. Потім, приблизно 3,5 мільярда років тому, ймовірно, взаємодія з іншими галактиками надала dE01+09 швидкість, якої було достатньо, щоб вирватися з групи, вважають астрономи.

Вчені кажуть, що присутність мертвої карликової галактики в дуже ізольованому середовищі космосу є незвичайною. Подальше вивчення dE01+09 може допомогти краще зрозуміти природу цієї та інших подібних галактик.

Як уже писав Фокус, астрономи отримали нове зображення міжзоряної комети 3I/ATLAS, яка прямує через внутрішню частину Сонячної системи. Фотографія показала, що у комети зростає характерний для таких об'єктів хвіст.