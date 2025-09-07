Путешествие со скоростью света имеет побочный эффект: что выяснили ученые

Научная фантастика, возможно, испортила представление о том, как будет работать связь в глубоком космосе, когда космический корабль летит почти со скоростью света.

Стабильная связь в космосе является одной из главных причин успеха любой миссии. То есть связь космического корабля, который летит со скоростью света к другим звездам критически важна. Но, как показывает исследование физиков, из-за огромных расстояний в космосе общаться с экипажем космического корабля будет очень сложно, пишет IFLScience.

Физики представили два сценария с космическим кораблем, летящим со скоростью, близкой к скорости света. Такой космический корабль пока не создан, но современная физика не отрицает возможности его создания. Это корабль, который никогда не теряет тягу и движется с ускорением 1g, равным силе тяжести, действующей на нас на Земле.

В первом сценарии космический корабль сохраняет это ускорение, удаляясь от нашей планеты. Поначалу связь будет работать хорошо, хотя и будут существовать задержки из-за конечности скорости света. Затем через некоторое время сообщения с Земли перестанут доходить до астронавтов на космическом корабле. По мере того, как корабль будет приближаться к движению почти со скоростью света, он всегда будет опережать сообщения, который идут с Земли. В результате экипаж космического корабля потеряет связь с нашей планетой.

По слова физиков, экипаж такого космического корабля столкнется с еще одной проблемой, и она называется замедление времени. Объект, движущийся со скоростью, близкой к скорости света, испытывает замедление времени. Таким образом, для астронавтов на борту космического корабля, ускоряющегося с ускорением 1g, потребуется всего 20 лет, чтобы достичь центра Млечного Пути, который находится на расстоянии 26 000 световых лет от нас. Также потребуется всего 45 лет, чтобы астронавты добрались до края видимой Вселенной на расстоянии в десятки миллиардов световых лет от нас.

Второй сценарий показывает, что космический корабль некоторое время разгоняется до 1g, а затем замедляется до 1g по мере приближения к пункту назначения. Связь с Землей также будет не стабильной, как и в первом сценарии, пока во время замедления все сообщения не догонят космический корабль. Сообщения будут накапливаться по мере приближения космического корабля к своей цели.

Физики пришли к выводу, что астронавтам на космическом корабле, летящем почти со скоростью света, придется отказаться от общения с Землей на протяжении всей миссии, за исключением короткого периода после запуска или же во время приближения к пункту назначения.

Ученые рассмотрели некоторые классические и релятивистские эффекты, но есть еще больше неучтенных эффектов, которые могут повлиять на связь. Сигналы от движущегося корабля будут испытывать эффект Доплера, подобно тому, как меняется высота звука сирены скорой помощи при приближении или удалении от нас. Поэтому нужны специальные антенны, способные улавливать сигналы, частота которых меняется со временем.

Поэтому, если люди когда-нибудь построят космический корабль, способный лететь почти со скоростью света, то его экипаж через некоторое время будет предоставлен самому себе.

