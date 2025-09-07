Ученые считают, что Земля могла быть заселена разумными инопланетянами

Исследование посвящено попытке понять, каким образом жизнь на Земле впервые возникла из неживой материи.

Ученые много лет пытаются выяснить, каким образом из неживой материи возникла жизнь на нашей планете в том виде, в котором мы ее знаем. До сих пор однозначного ответа на этот вопрос нет. Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, вероятность того, что жизнь на Земле возникла случайно, настолько мала, что вполне возможно, что наша планета была заселена развитыми инопланетянами, пишет Futurism.

С помощью передовых математических методов, ученые создали модель, которая указывает на то, что преобладающая теория о спонтанном возникновении жизни на Земле может быть ошибочной. Новая модель показала, что создать структурированную биологическую информацию, когда на Земле была лишь неживая материя, было невероятно сложно. Поэтому естественное появление первой живой клетки является маловероятным. Другими словами, по счастливой случайности естественных условиях кажется, что первые живые клетки не могли возникнуть самостоятельно. То есть только случайности вместе с химическими реакциями может быть недостаточно, чтобы объяснить зарождение жизни на нашей планете.

Хотя ученые признают, что возникновение жизни на Земле все же могло быть результатом химических реакций, переходящих от крайне неупорядоченных к упорядоченным, они также допускают более экзотическую возможность того, что Земля была заселена развитой инопланетной цивилизацией. Хотя эта гипотеза является очень спорной, ее нельзя исключать, считают ученые.

Уже давно существует теория панспермии, согласно которой необходимые для зарождения жизни компоненты были доставлены на Землю с помощью комет и астероидов. Но есть теория направленной панспермии, согласно которой внеземная цивилизация намеренно занесла жизнь на нашу планету.

Авторы нового исследования не говорят, что зарождение жизни на Земле было невозможным, но, как показывает модель, существовала огромная сложность для создания живого организма на ранней Земле. Ученые пришли к выводу, что случайный набор молекул, который в конечном итоге способствовал формированию жизни на Земле, с очень малой долей вероятности мог привести к появлению той жизни, которую мы знаем.

Поэтому, наша планета могла быть терраформирована инопланетной цивилизацией, что могло создать необходимые условия для зарождения жизни. По словам ученых, если развитые внеземные цивилизации существуют, вполне вероятно, что они могут попытаться изменить другие планеты с какой-то целью. Но авторы исследования признают, то и этот процесс также маловероятен.

В то же время ученые не отвергают возможности того, что жизнь на Земле появилась естественным путем. Вместо этого новая модель указывает на то, что ученым придется открыть новые физические принципы или механизмы, которые смогли бы объяснить процесс формирования жизни на Земле из неживой материи.

