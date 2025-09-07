Только 80% людей могут увидеть эту оптическую иллюзию: никто не знает, почему (фото)

Оптическая иллюзия, известная как “расширяющаяся черная дыра”, обманывает мозг человека.

Ученые изучили одну оптическую иллюзию, которая способна обмануть даже автоматические зрительные рефлексы нашего мозга. Как ни странно, только примерно 80% людей, похоже, ощущают этот эффект в полной мере. Ученые пока не знают, почему. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Human Neuroscience, пишет IFLScience.

Оптическая иллюзия, известная как "расширяющаяся черная дыра", представляет собой белый фон с черными точками, в центре которого находится черная дыра. Если внимательно посмотреть на это черной пятно, то есть вероятность, что вы увидите, как оно расширяется.

Ученые обнаружили, что эта оптическая иллюзия настолько хорошо обманывает мозг человека, что заставляет зрачки многих людей расширяться, чтобы впустить больше света, как если они действительно двигались в темном месте. Но когда дыра была не черной, а имела другой цвет, то зрачки сужались, как будто глаза адаптировался к более яркому свету.

Во время эксперимента большинство участников заявили, что видели, как темнота расширяется, когда смотрели на изображение. Ученые считают, что эта оптическая иллюзия играет на восприятии мозгом изменения уровня освещенности.

По словам ученых, это очень динамическая оптическая иллюзия, которая обманывает мозг и заставляет человека видеть изменение уровня освещенности там, где его на самом деле нет.

Фото: IFLS

Ученые пришли к выводу, что оптическая иллюзия влияет на реакцию мозга на свет, когда он считает, что уровень освещенности должен сейчас измениться. Черная дыра похожа на вход в туннель, а окружающее ее пространство создает у человека впечатление, что он движется к туннелю. Мозг считает, что сейчас будет меньше света и расширяет зрачки глаз, говорят ученые.

Во время эксперимента ученые попросили 50 участников оценить, насколько хорошо они видят "расширяющуюся черную дыру". При этом ученые измеряли движения глаз, а также неосознанное сужение и расширение зрачков. Примерно 20% участников не смогли увидеть расширение черной дыры. Чем сильнее участники оценивали эффект оптической иллюзии, тем больше менялся диаметр их зрачков. Зрачки расширялись в соответствии с тем, какой размер дыры видели люди. У тех, кто не видел иллюзии, зрачки не изменились.

Ученые говорят, что исследование показало, как мозг и глаза реагируют на зрительную стимуляцию. Ученые считают, что зрачки реагирует на то, как мы воспринимаем изменение уровня освещенности, даже если это изменение не настоящее.

Но ученые пока не знают, почему не все люди могут видеть эффект этой оптической иллюзии.

