10 лет спустя: вирусный тренд с оптической иллюзией получил неожиданное продолжение (фото)

Тренд с сине-черным платьем, которое при падении света создавало интересную оптическую иллюзию и стало трендом в 2015 году, получил новую жизнь. Пользователи сети нашли еще один предмет гардероба, который очень напоминал по своим качествам эту одежду.

Им стали выполненные в той же палитре и той же с оптичностью обычные бело-золотые сандалии, фото с которыми обнародовал один из пользователей в Reddit.

Сообщение корреспондента набирает интерес — сейчас почти 1,3 тыс. реакций и комментариев. На фотографии можно увидеть тапочки, которые продаются в одном из магазинов одежды.

Однако автора поста смутило то, что исполнение этого летнего вида обуви очень напоминает известную историю с платьем, которое имело эффект оптической иллюзии и переливалось цветами на свету.

Новые сандалии в продаже напомнили сети о старом тренде Фото: Reddit

"Это что, новая версия того самого платья?" — говорится в подписи автора.

Автор в Reddit не сообщил, где и когда видел эту обувь. Также он не сообщил деталей, почему подумал о сходстве со старым трендом с платьем.

Что говорят в сети

После публикации фото с сандалиями, в сети разгорелся спор относительно "возвращения тренда". Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Это однозначно сине-черные шлепанцы. Что не так с вашими глазами?"

"Я вот вижу бело-золотой вариант и не понимаю, как это может быть иначе";

"Думал, что платье — это шутка. А теперь опять то же самое. Я вижу бело-золотое с тенью, и точно не сине-черное";

"Я видел бело-золотой оттенок, прокрутил страницу вниз, потом обратно — и уже сине-черное. Человек рядом со мной все еще видел бело-золотое. Я не знаю, как это объяснить";

"Это сине-черное, но вижу только бело-золотое. Самое странное — рядом стоят другие туфли, и я точно вижу, что их подошвы черные. А эти — нет. Возможно, это как-то связано с тем, насколько часто ты видишь яркий солнечный свет. Я живу на северо-востоке [США], не на пляже. Возможно, если бы я был в Калифорнии, мой мозг лучше понимал бы эти фото".

