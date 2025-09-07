10 років потому: вірусний тренд з оптичною ілюзією отримав неочікуване продовження (фото)

Тренд з синьо-чорною сукнею, яка при падінні світла створювала цікаву оптичну ілюзію та стала трендом в 2015 році, отримав нове життя. Користувачі мережі знайшли ще один предмет гардероба, який дуже нагадував за своїми якостями цей одяг.

Related video

Ним стали виконані в тій же палітрі та тією з оптичністю звичайні біло-золоті сандалії, фото з якими оприлюднив один з користувачів у Reddit.

Повідомлення дописувача набирає інтересу — наразі майже 1,3 тис. реакцій та коментарів. На світлині можна побачити капці, які продаються в одному з магазинів одягу.

Однак автора посту збентежило те, що виконання цього літнього виду взуття дуже нагадує відому історію з сукнею, яка мала ефект оптичної ілюзії та переливалася кольорами на світлі.

Нові сандалії в продажі нагадали мережі про старий тренд Фото: Reddit

"Це що, нова версія тієї самої сукні?" — йдеться в підписі автора.

Дописувач у Reddit не повідомив, де та коли бачив це взуття. Також він не повідомив деталей, чому подумав про схожість зі старим трендом з сукнею.

Що кажуть в мережі

Після публікації фото з сандаліями, в мережі розгорілася суперечка стосовно "повернення тренду". Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Це однозначно синьо-чорні шльопанці. Що не так з вашими очима?"

"Я от бачу біло-золотий варіант і не розумію, як це може бути інакше";

"Думав, що сукня — це жарт. А тепер знову те саме. Я бачу біло-золоте з тінню, і точно не синьо-чорне";

"Я бачив біло-золотий відітнок, прокрутив сторінку вниз, потім назад — і вже синьо-чорне. Людина поруч зі мною все ще бачила біло-золоте. Я не знаю, як це пояснити";

"Це синьо-чорне, але бачу лише біло-золоте. Найдивніше — поруч стоять інші туфлі, і я точно бачу, що їхні підошви чорні. А ці — ні. Можливо, це якось пов’язано з тим, наскільки часто ти бачиш яскраве сонячне світло. Я живу на північному сході [США], не на пляжі. Можливо, якби я був у Каліфорнії, мій мозок краще розумів би ці фото".

Раніше Фокус розповідав, що зять авторки вірусної сукні хотів убити її дочку. На суді стало відомо, що чоловік бив і душив жінку, погрожуючи ножем та вбивством потерпілій.

Згодом стало відомо, як жінка показала сукню замовлену в інтернеті. Однак у реальності вбрання виявилося далеким від красивої реклами.