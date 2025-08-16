Очікування і реальність: жінка показала сукню замовлену в інтернет (фото)

41-річна Бек з Перта (Австралія) замовила три вечірні сукні на сайті Ammethy, щоб одягнути одну з них на весілля подруги. Однак у реальності вбрання виявилося далеким від красивої реклами.

Мешканка Австралії стала відомою в інтернеті після того, як поділилася своєю невдалою онлайн-покупкою на популярному форумі Reddit.

Пізніше австралійка розповіла інтерв'ю Newsweek, що замовлення було зроблено спонтанно ввечері, за келихом вина. Бек зізналася, що навіть не перевірила відгуки про сайт. Через кілька тижнів одна з суконь все ж прийшла, але виглядала вона зовсім не так, як на фото.

"Коли я побачила посилку, я все зрозуміла. Матеріал був тонкий і кволий. Ми відкрили її прямо в машині й просто розреготалися", — поділилася австралійка.

Замість елегантної шовкової міді-сукні із застібкою вона отримала безформне вбрання з легкої тканини зі срібною зіркою замість прикраси.

Сукня на сайті Фото: Reddit

Бек вирішила не приховувати свою помилку і опублікувала фото "очікування vs реальність" на Reddit. Пост швидко набрав понад 18 тисяч лайків і викликав бурхливе обговорення. Користувачі жартували над "надрукованою застібкою", відзначали дивні деталі на рекламному зображенні і радили не довіряти занадто дешевим покупкам. Дехто припустив, що вихідна реклама була створена штучним інтелектом.

Сукня з посилки Фото: Reddit

Сама Бек поставилася до ситуації з гумором, але визнала, що урок виявився дорогим. Гроші за замовлення вона повернути не змогла, а дві інші сукні так і не прийшли.

"Я часто купую онлайн і ніколи не стикалася з таким. Трохи дивно, навіщо взагалі надсилати щось настільки розчаровуюче", — сказала вона.

Проте австралійка вирішила довести історію до кінця і спробувати пошити сукню самостійно.

"Можливо, мені варто знизити очікування, як радять користувачі Reddit. Але, може, час і підняти їх?" — пожартувала Бек.

