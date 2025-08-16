Ожидание и реальность: женщина показала платье заказанное в интернет (фото)

41-летняя Бек из Перта (Австралия) заказала три вечерних платья на сайте Ammethy, чтобы надеть одно из них на свадьбу подруги. Однако в реальности наряды оказалась далеки от красивой рекламы.

Related video

Жительница Австралии стала известной в интернете после того, как поделилась своей неудачной онлайн-покупкой на популярном форуме Reddit.

Позже австралийка рассказала интервью Newsweek, что заказ был сделан спонтанно вечером, за бокалом вина. Бек призналась, что даже не проверила отзывы о сайте. Спустя несколько недель одно из платьев все же пришло, но выглядело оно совершенно не так, как на фото.

"Когда я увидела посылку, я все поняла. Материал был тонкий и хлипкий. Мы открыли ее прямо в машине и просто расхохотались", — поделилась австралийка.

Вместо элегантного шелкового миди-платья с застежкой она получила бесформенный наряд из легкой ткани с серебряной звездой вместо украшения.

Платье на сайте Фото: Reddit

Бек решила не скрывать свою ошибку и опубликовала фото "ожидание vs реальность" на Reddit. Пост быстро набрал более 18 тысяч лайков и вызвал бурное обсуждение. Пользователи шутили над "напечатанной застежкой", отмечали странные детали на рекламном изображении и советовали не доверять слишком дешевым покупкам. Некоторые предположили, что исходная реклама была создана искусственным интеллектом.

Платье из посылки Фото: Reddit

Сама Бек отнеслась к ситуации с юмором, но признала, что урок оказался дорогим. Деньги за заказ она вернуть не смогла, а два других платья так и не пришли.

"Я часто покупаю онлайн и никогда не сталкивалась с таким. Немного странно, зачем вообще присылать что-то столь разочаровывающее", — сказала она.

Тем не менее, австралийка решила довести историю до конца и попробовать сшить платье самостоятельно.

"Возможно, мне стоит снизить ожидания, как советуют пользователи Reddit. Но, может, пора и поднять их?" — пошутила Бек.

Ранее Фокус сообщал, что женщина подумала, что смахивает паутину, а нашла бриллиант за 27 000 долларов. Мишерри Фокс из США три недели искала камень для своего обручального кольца.

Также стало известно, что вдова нашла спрятанные мужем $50 000 в теннисных мячах. Спустя 40 дней после похорон она решила начать уборку, и наткнулась на десятки старых теннисных мячей. Когда один из них странно зазвучал при перекатывании, она решила разрезать его.