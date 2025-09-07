Тільки 80% людей можуть побачити цю оптичну ілюзію: ніхто не знає, чому (фото)

Оптична ілюзія, відома як "чорна діра, що розширюється", обманює мозок людини.

Related video

Вчені вивчили одну оптичну ілюзію, яка здатна обдурити навіть автоматичні зорові рефлекси нашого мозку. Як не дивно, тільки приблизно 80% людей, схоже, відчувають цей ефект повною мірою. Вчені поки що не знають, чому. Дослідження опубліковано в журналі Frontiers in Human Neuroscience, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Оптична ілюзія, відома як "чорна діра, що розширюється", являє собою біле тло з чорними крапками, у центрі якого знаходиться чорна діра. Якщо уважно подивитися на цю чорну пляму, то є ймовірність, що ви побачите, як вона розширюється.

Науковці виявили, що ця оптична ілюзія настільки добре обманює мозок людини, що змушує зіниці багатьох людей розширюватися, щоб впустити більше світла, наче вони справді рухалися в темному місці. Але коли діра була не чорною, а мала інший колір, то зіниці звужувалися, начебто очі адаптувалися до яскравішого світла.

Під час експерименту більшість учасників заявили, що бачили, як темрява розширюється, коли дивилися на зображення. Учені вважають, що ця оптична ілюзія грає на сприйнятті мозком зміни рівня освітленості.

За словами вчених, це дуже динамічна оптична ілюзія, яка обманює мозок і змушує людину бачити зміну рівня освітленості там, де її насправді немає.

За словами вчених, це дуже динамічна оптична ілюзія, яка обманює мозок і змушує людину бачити зміну рівня освітленості там, де її насправді немає Фото: IFLS

Учені дійшли висновку, що оптична ілюзія впливає на реакцію мозку на світло, коли він вважає, що рівень освітленості має зараз змінитися. Чорна діра схожа на вхід у тунель, а навколишній простір створює в людини враження, що вона рухається до тунелю. Мозок вважає, що зараз буде менше світла і розширює зіниці очей, кажуть учені.

Під час експерименту вчені попросили 50 учасників оцінити, наскільки добре вони бачать "чорну діру, що розширюється". При цьому вчені вимірювали рухи очей, а також неусвідомлене звуження і розширення зіниць. Приблизно 20% учасників не змогли побачити розширення чорної діри. Чим сильніше учасники оцінювали ефект оптичної ілюзії, тим більше змінювався діаметр їхніх зіниць. Зіниці розширювалися відповідно до того, який розмір діри бачили люди. У тих, хто не бачив ілюзії, зіниці не змінилися.

Учені кажуть, що дослідження показало, як мозок і очі реагують на зорову стимуляцію. Вчені вважають, що зіниці реагують на те, як ми сприймаємо зміну рівня освітленості, навіть якщо ця зміна не справжня.

Але вчені поки не знають, чому не всі люди можуть бачити ефект цієї оптичної ілюзії.

Як уже писав Фокус, вірусний тренд з оптичною ілюзією отримав несподіване продовження. Синьо-чорна сукня, яка при падінні світла створювала цікаву оптичну ілюзію, стала трендом 2015 року, але тепер отримала нове життя.

Також Фокус писав про те, що фізики з'ясували, чи можуть чорні діри бути проходом в іншу частину Всесвіту. Фізики вивчили припущення, що чорні діри можуть бути червоточинами, ґрунтуючись на теорії струн.