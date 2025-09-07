Учені вважають, що Земля могла бути заселена розумними інопланетянами

Дослідження присвячене спробі зрозуміти, яким чином життя на Землі вперше виникло з неживої матерії.

Учені багато років намагаються з'ясувати, яким чином із неживої матерії виникло життя на нашій планеті в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Досі однозначної відповіді на це питання немає. Згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, імовірність того, що життя на Землі виникло випадково, настільки мала, що цілком можливо, що наша планета була заселена розвиненими інопланетянами, пише Futurism.

За допомогою передових математичних методів, вчені створили модель, яка вказує на те, що переважаюча теорія про спонтанне виникнення життя на Землі може бути помилковою. Нова модель показала, що створити структуровану біологічну інформацію, коли на Землі була лише нежива матерія, було неймовірно складно. Тому природна поява першої живої клітини є малоймовірною. Іншими словами, через щасливу випадковість природних умов здається, що перші живі клітини не могли виникнути самостійно. Тобто лише випадковості разом із хімічними реакціями може бути недостатньо, щоб пояснити зародження життя на нашій планеті.

Хоча вчені визнають, що виникнення життя на Землі все ж таки могло бути результатом хімічних реакцій, які переходять від вкрай невпорядкованих до впорядкованих, вони також допускають більш екзотичну можливість того, що Земля була заселена розвиненою інопланетною цивілізацією. Хоча ця гіпотеза є дуже спірною, її не можна виключати, вважають учені.

Уже давно існує теорія панспермії, згідно з якою необхідні для зародження життя компоненти були доставлені на Землю за допомогою комет і астероїдів. Але є теорія спрямованої панспермії, згідно з якою позаземна цивілізація навмисно занесла життя на нашу планету.

Автори нового дослідження не кажуть, що зародження життя на Землі було неможливим, але, як показує модель, існувала величезна складність для створення живого організму на ранній Землі. Вчені дійшли висновку, що випадковий набір молекул, який в кінцевому підсумку сприяв формуванню життя на Землі, з дуже малою часткою ймовірності міг призвести до появи того життя, яке ми знаємо.

Тож, наша планета могла бути тераформована інопланетною цивілізацією, що могло створити необхідні умови для зародження життя. За словами вчених, якщо розвинені позаземні цивілізації існують, цілком імовірно, що вони можуть спробувати змінити інші планети з якоюсь метою. Але автори дослідження визнають, що і цей процес також малоймовірний.

Водночас учені не відкидають можливості того, що життя на Землі з'явилося природним шляхом. Натомість нова модель вказує на те, що вченим доведеться відкрити нові фізичні принципи або механізми, які змогли б пояснити процес формування життя на Землі з неживої матерії.

