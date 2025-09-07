Парадокс путешествия во времени: теория объясняет, почему мы не видим гостей из будущего

Ученые пришли к выводу, что путешествия во времени сами по себе в конечном итоге приводят к реальности, в которой перемещения во времени не существуют.

Related video

Если путешествие во времени возможно, то почему не мы не видим гостей из будущего? Новая теория предполагает, что путешествия во времени сами по себе вносят нестабильность в определенные реальности, что в конечном итоге приводит к максимально стабильной линии времени. И в этой реальности путешествий во времени вообще не существует. Хотя ученые признают, альтернативные объяснения того, что мы не видим гостей из будущего, все же не стоит исключать. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Popular Mechanics.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Если путешествие во времени возможно, то оно таит в себе много парадоксов. Например, известный парадокс "убитого дедушки" показывает, что произойдет, если путешественник во времени убьет своего дедушку или бабушку до зачатия его родителя. Другие парадоксы больше связаны с математическими или физическими невозможностями в рамках нынешнего понимания пространства-времени. С другой стороны, теоретически путешествие во времени возможно с помощью таких явлений, как замкнутые времениподобные кривые.

Но, возможно, самый большой парадокс из всех, и в то же время самый простой заключается в следующем: если путешествия во времени возможны, то почему мы не постоянно не сталкиваемся с гостями из будущего? Возможно, это означает, что путешествия во времени все-таки невозможны.

Авторы исследования изучили причины, выходящие за рамки научных и технологических, которые объясняют почему путешествия во времени кажутся невозможными по крайней мере в этой реальности. Ученые пришли к выводу, что, возможно, само путешествие во времени является самоподавляющим явлением.

По словам ученых, шкала времени непрерывно переписывается, пока неизбежно не достигнет точки, где машины времени никогда не будут построены. На этом этапе дальнейшие изменения шкалы времени невозможны. Ученые иллюстрируют эту теорию с помощью так называемой цепи Маркова, которая описывает последовательность возможных событий, вероятность которых зависит только от текущего состояния.

Ученые считают, что введение путешествий во времени в любую линию времени создаст нестабильность, которая в конечном итоге создаст линию времени, в которой путешествия во времени никогда не были изобретены. Это будет наиболее стабильное состояние для любой линии времени. Но процесс этого непрерывного изменения линии времени будет ощущаться мгновенно для тех, кто не путешествует во времени, то есть для всех, кто живет в нашей реальности.

Ученые объясняют, что в классической физике объекты всегда возвращаются в свое наиболее стабильное состояние. Если машины времени вносят нестабильность в шкалу времени, то линии времени по умолчанию придут в наиболее стабильное состояние, которое будет линией времени, где машины времени не существуют.

Авторы исследования говорят, что самым простым решением парадокса с отсутствующими гостями из будущего является невозможность путешествий во времени. Но все же могут существовать и другие альтернативные объяснения.

Как уже писал Фокус, физики пришли к выводу, что путешествия во времени возможны без парадоксов и противоречий.

Также Фокус писал о том, что Земля могла быть заселена разумными инопланетянами, считают ученые. Исследование посвящено попытке понять, каким образом жизнь на Земле впервые возникла из неживой материи.