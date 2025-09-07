Парадокс подорожі в часі: теорія пояснює, чому ми не бачимо гостей із майбутнього

Вчені дійшли висновку, що подорожі в часі самі по собі зрештою призводять до реальності, в якій переміщення в часі не існують.

Якщо подорож у часі можлива, то чому не ми не бачимо гостей з майбутнього? Нова теорія припускає, що подорожі в часі самі по собі вносять нестабільність у певні реальності, що зрештою призводить до максимально стабільної лінії часу. І в цій реальності подорожей у часі взагалі не існує. Хоча вчені визнають, альтернативні пояснення того, що ми не бачимо гостей з майбутнього, все ж не варто виключати. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Popular Mechanics.

Якщо подорож у часі можлива, то вона таїть у собі багато парадоксів. Наприклад, відомий парадокс "вбитого дідуся" показує, що станеться, якщо мандрівник у часі вб'є свого дідуся або бабусю до зачаття його батьків. Інші парадокси більше пов'язані з математичними або фізичними неможливостями в рамках нинішнього розуміння простору-часу. З іншого боку, теоретично подорож у часі можлива за допомогою таких явищ, як замкнуті часоподібні криві.

Але, можливо, найбільший парадокс з-поміж усіх, і водночас найпростіший полягає в такому: якщо подорожі в часі можливі, то чому ми не постійно не стикаємося з гостями з майбутнього? Можливо, це означає, що подорожі в часі все-таки неможливі.

Автори дослідження вивчили причини, що виходять за рамки наукових і технологічних, які пояснюють чому подорожі в часі здаються неможливими принаймні в цій реальності. Вчені дійшли висновку, що, можливо, сама подорож у часі є самопригнічувальним явищем.

За словами вчених, шкала часу безперервно переписується, поки неминуче не досягне точки, де машини часу ніколи не будуть побудовані. На цьому етапі подальші зміни шкали часу неможливі. Науковці ілюструють цю теорію за допомогою так званого ланцюга Маркова, що описує послідовність можливих подій, імовірність яких залежить тільки від поточного стану.

Вчені вважають, що введення подорожей у часі в будь-яку лінію часу створить нестабільність, яка зрештою створить лінію часу, в якій подорожі в часі ніколи не були винайдені. Це буде найбільш стабільний стан для будь-якої лінії часу. Але процес цієї безперервної зміни лінії часу буде відчуватися миттєво для тих, хто не мандрує в часі, тобто для всіх, хто живе в нашій реальності.

Вчені пояснюють, що в класичній фізиці об'єкти завжди повертаються у свій найбільш стабільний стан. Якщо машини часу вносять нестабільність у шкалу часу, то лінії часу за замовчуванням прийдуть у найстабільніший стан, який буде лінією часу, де машини часу не існують.

Автори дослідження кажуть, що найпростішим рішенням парадокса з відсутніми гостями з майбутнього є неможливість подорожей у часі. Але все ж можуть існувати й інші альтернативні пояснення.

