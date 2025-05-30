Подорож у часі можлива без парадоксів і протиріч: що з'ясували фізики

Подорожі в часі є частими сюжетами фантастичних книг і фільмів. Звичайно, багатьом людям хотілося б побувати в минулому, щоб змінити деякі події свого життя або ж заново пережити деякі важливі моменти. З одного боку, вважається, що подорожі в часі неможливі, але деякі фізики припускають, що це не так.

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Про це пише Space.

Подорож у часі можлива: що показують нові дослідження

До недавнього часу фізики вважали, що подорож у часі в минуле неможлива, оскільки для цього потрібна екзотична матерія або екстремальне викривлення простору-часу. Але фізик Джон Нортон розробив нову модель, засновану на загальній теорії відносності Ейнштейна, яка показує, що подорож у часі математично можлива.

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Його модель не спирається на екзотичну матерію або сильне спотворення простору-часу, а використовує просту форму простору-часу, яка дає змогу шляхам зациклюватися в часі. Ця робота припускає, що подорож у часі може відбуватися за більш звичайних фізичних умов, ніж вважалося раніше.

Класичне розуміння подорожі в часі зосереджене на фундаментальній проблемі: парадоксах. Якби мандрівники в часі могли змінити навіть незначні деталі минулого, то наслідки цього або переписали б сьогодення, або усунули б існування мандрівника в часі.

Ця, здавалося б, нездоланна перешкода спонукала фізика Стівена Гокінга висунути свою гіпотезу про захист хронології, яка стверджує, що закони фізики забороняють подорож у часі в минуле, запобігаючи утворенню замкнутих часоподібних кривих.

Але фізики Фабіо Коста і Жермена Тобар ставлять під сумнів це припущення. Вони розробили математичну модель, яка показує, що замкнуті часоподібні криві не створюють парадокси автоматично. Їхня модель припускає, що, хоча мандрівники в часі можуть вільно переміщатися і діяти в минулому, сам Всесвіт налаштовує подальші події таким чином, що це запобігає виникненню будь-яких логічних протиріч.

Якщо ці вчені мають рацію, то це відкриває двері для створення потенційних технологій для подорожей у часі. Зрештою ці технології можуть стати основою для туризму в часі, на зразок космічного туризму.

Якщо ці вчені мають рацію, то це відкриває двері для створення потенційних технологій для подорожей у часі Фото: space.com

Туризм у часі

Такі компанії, як SpaceX, Virgin Galactic і Blue Origin, перетворили подорож звичайних людей у космос із фантастики на реальність. Це може статися і з подорожами в часі. Хоча це все ще звучить як щось дуже фантастичне, варто згадати про те, що багато сучасних технологій десятиліття тому здавалися також неможливими. Але в нас, наприклад, є штучний інтелект, віртуальна реальність і безпілотні автомобілі.

У міру розвитку фізики подорож у часі наближається до того, щоб стати теоретично можливим явищем. Можливо, вчені все ж таки створять машину часу, адже, можливо, існує невідома фізика, яка дає змогу переміщатися в минуле без наслідків для сьогодення і майбутнього. Чи так це насправді, покаже час.

Яким чином теоретично можна подорожувати в часі?

Поки що немає жодних експериментальних доказів можливості подорожі в минуле. Подорож у майбутнє підтверджено, але це лише сповільнення власного часу щодо іншого спостерігача, а не переміщення в "інше" майбутнє.

Одна з популярних теорій фізиків припускає, що переміщатися в часі можна за допомогою кротячих нір або червоточин. Це гіпотетичні тунелі в просторі-часі, які можуть з'єднувати дві віддалені точки в часі або просторі, теоретично даючи змогу миттєві подорожі в часі та просторі. Але їхнє існування не доведено.

Існує теорія, заснована на деяких рішеннях рівнянь Ейнштейна, згідно з якою сингулярність чорної діри матиме форму кільця. Теоретично, якщо пройти через таке кільце, можна потрапити в іншу частину простору-часу, можливо, навіть у минуле.

Ще одна теорія пов'язана з космічними струнами. Це гіпотетичні одновимірні дефекти простору-часу, що залишилися після Великого вибуху. Деякі фізики вважають, що дві паралельні космічні струни, що рухаються з величезною швидкістю, можуть створити замкнуті часоподібні криві або петлі часу, що дають змогу подорожувати в минуле.

Замкнуті часоподібні криві є ключовим компонентом ключової в теоріях про подорожі в часі. Це траєкторії в просторі-часі, які повертаються до своєї вихідної точки не тільки в просторі, а й у часі, даючи змогу мандрівникові повернутися у своє власне минуле.

Як уже писав Фокус, фізики вирішили знаменитий "парадокс убитого дідуся". У теоріях, які передбачають можливість повернення в минуле, однією з головних проблем є "парадокс убитого дідуся". Його рішення передбачає, що подорожі в часі теоретично можливі.

Також Фокус писав про те, що Місяць потрібно рятувати, поки не стало надто пізно. Експерти вважають, що існує гостра необхідність у захисті місячної історичної спадщини до того, як їй буде завдано непоправної шкоди.