Путешествие во времени возможно без парадоксов и противоречий: что выяснили физики

Путешествия во времени являются частыми сюжетами фантастических книг и фильмов. Конечно, многим людям хотело бы побывать в прошлом, чтобы изменить некоторые события своей жизни или же заново пережить некоторые важные моменты. С одной стороны, считается, что путешествия во времени невозможны, но некоторые физики, предполагают, что это не так.

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Об этом пишет Space.

Путешествие во времени возможно: что показывают новые исследования

До недавнего времени физики считали, что путешествие во времени в прошлое невозможно, поскольку для этого требуется экзотическая материя или экстремальное искривление пространства-времени. Но физик Джон Нортон разработал новую модель, основанную на общей теории относительности Эйнштейна, которая показывает, что путешествие во времени математически возможно.

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Его модель не опирается на экзотическую материю или сильное искажение пространства-времени, а использует простую форму пространства-времени, которая позволяет путям зацикливаться во времени. Эта работа предполагает, что путешествие во времени может происходить при более обычных физических условиях, чем считалось ранее.

Классическое понимание путешествия во времени сосредоточено на фундаментальной проблеме: парадоксах. Если бы путешественники во времени могли изменить даже незначительные детали прошлого, то последствия этого либо переписали бы настоящее, либо устранили бы существование путешественника во времени.

Это, казалось бы, непреодолимое препятствие побудило физика Стивена Хокинга выдвинуть свою гипотезу о защите хронологии, которая утверждает, что законы физики запрещают путешествие во времени в прошлое, предотвращая образование замкнутых времениподобных кривых.

Но физики Фабио Коста и Жермена Тобар ставят под сомнение это предположение. Они разработали математическую модель, котоаря показывает, что замкнутые времениподобные кривые не создают парадоксы автоматически. Их модель предполагает, что, хотя путешественники во времени могут свободно перемещаться и действовать в прошлом, сама Вселенная настраивает дальнейшие события таким образом, что это предотвращает возникновение любых логических противоречий.

Если эти ученые правы, то это открывает дверь для создания потенциальных технологий для путешествий во времени. В конечном итоге эти технологии могут стать основой для туризма во времени, наподобие космического туризма.

Если эти ученые правы, то это открывает дверь для создания потенциальных технологий для путешествий во времени Фото: space.com

Туризм во времени

Такие компании, как SpaceX, Virgin Galactic и Blue Origin, превратили путешествие обычных людей в космос из фантастики в реальность. Это может произойти и с путешествиями во времени. Хотя это все еще звучит как нечто очень фантастическое, стоит вспомнить о том, что многие современные технологии десятилетия назад казались также невозможными. Но у нас, например, есть искусственный интеллект, виртуальная реальность и беспилотные автомобили.

По мере развития физики путешествие во времени приближается к тому, чтобы стать теоретически возможным явлением. Возможно, ученые все же создадут машину времени, ведь, возможно, существует неизвестная физика, которая позволяет перемещаться в прошлое без последствий для настоящего и будущего. Так ли это на самом деле покажет время.

Каким образом теоретически можно путешествовать во времени?

Пока что нет никаких экспериментальных доказательств возможности путешествия в прошлое. Путешествие в будущее подтверждено, но это лишь замедление собственного времени относительно другого наблюдателя, а не перемещение в "другое" будущее.

Одна из популярных теорий физиков предполагает, что перемещаться во времени можно с помощью кротовых нор или червоточин. Это гипотетические туннели в пространстве-времени, которые могут соединять две удаленные точки во времени или пространстве, теоретически позволяя мгновенные путешествия во времени и пространстве. Но их существование не доказано.

Существует теория, основанная на некоторых решениях уравнений Эйнштейна, согласно которой сингулярность черной дыры иметь форму кольца. Теоретически, если пройти через такое кольцо, можно попасть в другую часть пространства-времени, возможно, даже в прошлое.

Еще одна теория связана с космическим струнами. Это гипотетические одномерные дефекты пространства-времени, оставшиеся после Большого взрыва. Некоторые физики считают, что две параллельные космические струны, движущиеся с огромной скоростью, могут создать замкнутые времениподобные кривые или петли времени, позволяющие путешествовать в прошлое.

Замкнутые времениподобные кривые являются ключевым компонентом ключевой в теориях о путешествиях во времени. Это траектории в пространстве-времени, которые возвращаются в свою исходную точку не только в пространстве, но и во времени, позволяя путешественнику вернуться в свою собственное прошлое.

Как уже писал Фокус, физики решили знаменитый "парадокс убитого дедушки". В теориях, предполагающих возможность возвращения в прошлое, одной из главных проблем является "парадокс убитого дедушки". Его решение предполагает, что путешествия во времени теоретически возможны.

Также Фокус писал о том, что Луну нужно спасать, пока не стало слишком поздно. Эксперты считают, что существует острая необходимость в защите лунного исторического наследия до того, как ему будет нанесен непоправимый ущерб.