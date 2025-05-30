Луну нужно спасать, пока не стало слишком поздно: в чем причина (фото)

Эксперты считают, что существует острая необходимость в защите лунного исторического наследия до того, как ему будет нанесен непоправимый ущерб.

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Об этом пишет Space.

Всемирный фонд памятников (WMF) опубликовал свой "контрольный список" на 2025 год, в котором Луна указана как "подвергающееся риску" историческое место. Эксперты считают, что защитить отдельные районы на Луне, которые имеют историческую ценность, от повреждений, которые нанесут в будущем космические туристы.

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Эксперты говорят, что уроки, извлеченные из попыток сохранить международные исторические места на Земле, показывают, что существует острая необходимость в поддержке глобального сотрудничества до того, как будет нанесен непоправимый ущерб историческим местам на Луне.

Речь идет, в частности, о местах посадок астронавтов NASA на Луну, а также местах, где приземлялись разные исследовательские космические аппараты, ведь все это является историческим наследием человечества. И его необходимо сохранить, говорит Джонатан Белл из WMF.

"Как и Договор об Антарктике, который направлен на защиту исторических мест в экстремальных условиях, мы считаем, что аналогичная политика должна применяться к культурному и научному наследию Луны", — говорит Белл.

Одна из опор лунного посадочного модуля миссии "Аполлон-11", а также следы, оставленные астронавтами на поверхности Луны Фото: NASA

Инициатива WMF о включении Луны в список исторического наследия, которое нужно сохранить, было хорошо воспринято членами Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест, заявил Белл. В настоящее время идет разработка стратегий сохранения исторического наследия на Луне и для этого привлечены многие ученые.

Некотоыре исторические места на Луне Фото: NASA

По словам Джастина Холкомба из Университета штата Канзас, США, пришло время признать, что люди оставили значительный след на Луне и на спутнике Земли наступил лунный антропоцен. То есть период, когда Луна уже не является миром, где нет влияния человека.

Пока что с 1972 года на луне не бывал ни один человек, но все может измениться, если у NASA получится высадить астронавтов на спутник Земли в 2027 году. У NASA далеко идущие планы. Космическое агентство США собирается после этого отправлять чуть ли не каждый год астронавтов на Луну, а затем построить там первую лунную базу. Китай собирается высадить своих астронавтов на Луне к 2030 году, а уже через 5 лет построить там свою базу.

Эксперты предполагают, что в ближайшем будущем туристические полеты на Луну станут обычным явлениям. Таким образом люди будут оказывать все большее влияние на спутник Земли. Холкомб говорит, что весь материал, оставленный людьми на Луне, является космическим наследием и заслуживает защиты, ведь это материальный след долгой истории космической миграции человека.

Напоминаем, что первые астронавты на Луне высадились в 1969 году в рамках миссии "Аполлон-11". О том, сколько на самом деле людей побывало на Луне, Фокус уже писал более подробно.

Также Фокус писал о том, что на краю Млечного Пути обнаружена космическая магистраль и ее создал продукт смерти звезд. В одном из звездных скоплений на расстоянии 80 000 световых лет от нас астрономы обнаружили неожиданное движение звезд. Оно указывает на то, что в звездном скоплении скрывается более 100 черных дыр звездной массы.