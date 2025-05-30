Місяць потрібно рятувати, поки не стало надто пізно: у чому причина (фото)

Експерти вважають, що існує гостра необхідність у захисті місячної історичної спадщини до того, як їй буде завдано непоправної шкоди.

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Про це пише Space.

Всесвітній фонд пам'яток (WMF) опублікував свій "контрольний список" на 2025 рік, у якому Місяць вказано як історичне місце, що "наражається на ризик". Експерти вважають, що захистити окремі райони на Місяці, які мають історичну цінність, від ушкоджень, які завдадуть у майбутньому космічні туристи.

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Експерти кажуть, що уроки, витягнуті зі спроб зберегти міжнародні історичні місця на Землі, показують, що є нагальна потреба в підтримці глобального співробітництва до того, як буде завдано непоправної шкоди історичним місцям на Місяці.

Йдеться, зокрема, про місця посадок астронавтів NASA на Місяць, а також місця, де приземлялися різні дослідницькі космічні апарати, адже все це є історичною спадщиною людства. І її необхідно зберегти, каже Джонатан Белл з WMF.

"Як і Договір про Антарктику, який спрямований на захист історичних місць в екстремальних умовах, ми вважаємо, що аналогічну політику слід застосовувати до культурної та наукової спадщини Місяця", — каже Белл.

Одна з опор місячного посадкового модуля місії "Аполлон-11", а також сліди, залишені астронавтами на поверхні Місяця Фото: solar-system

Ініціатива WMF про внесення Місяця до списку історичної спадщини, яку потрібно зберегти, була добре сприйнята членами Міжнародної ради зі збереження пам'яток і визначних місць, заявив Белл. Наразі триває розробка стратегій збереження історичної спадщини на Місяці і для цього залучено багато вчених.

Деякі історичні місця на Місяці Фото: solar-system

За словами Джастіна Голкомба з Університету штату Канзас, США, настав час визнати, що люди залишили значний слід на Місяці і на супутнику Землі настав місячний антропоцен. Тобто період, коли Місяць уже не є світом, де немає впливу людини.

Поки що з 1972 року на Місяці не бувала жодна людина, але все може змінитися, якщо у NASA вдасться висадити астронавтів на супутник Землі 2027 року. У NASA далекосяжні плани. Космічне агентство США збирається після цього відправляти мало не щороку астронавтів на Місяць, а потім побудувати там першу місячну базу. Китай збирається висадити своїх астронавтів на Місяці до 2030 року, а вже через 5 років побудувати там свою базу.

Експерти припускають, що в найближчому майбутньому туристичні польоти на Місяць стануть звичайним явищем. Таким чином люди матимуть дедалі більший вплив на супутник Землі. Голкомб каже, що весь матеріал, залишений людьми на Місяці, є космічною спадщиною і заслуговує на захист, адже це матеріальний слід довгої історії космічної міграції людини.

Нагадуємо, що перші астронавти на Місяці висадилися 1969 року в рамках місії "Аполлон-11". Про те, скільки насправді людей побувало на Місяці, Фокус уже писав детальніше.

Також Фокус писав про те, що на краю Чумацького Шляху виявлено космічну магістраль і її створив продукт смерті зірок. В одному із зоряних скупчень на відстані 80 000 світлових років від нас астрономи виявили несподіваний рух зірок. Він вказує на те, що в зоряному скупченні ховається понад 100 чорних дір зоряної маси.