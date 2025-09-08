Собаки облизывают губы не потому, что голодны: ученые назвали настоящую причину

Каждый владелец собаки точно знает, когда его домашний любимец голоден и начинает выпрашивать еду. Но ученые говорят, что если собака облизывает губы, это не всегда признак голода.

По словам экспертов, такое поведение не всегда означает, что ваша собака голодна. Это также может быть признаком стресса или сильного дискомфорта, пишет Daily Mail.

“Владельцы домашних животных одержимы желанием понять своих собак. Но хотя большинство из них думает, что собаки облизываются из-за голода или застрявшей в зубах еды, часто это является признаком стресса или дискомфорта”, - говорит эксперт Мэтт Кейлесс из британского маркетингового агентства для домашних животных Bubblegum Search.

Зоопсихологи подтверждают, что облизывание губ – это один из главных способов выражения беспокойства у собак. Часто такое поведение можно заметить у собак, которые ждут приема у ветеринара, находятся в шумной обстановке или же встречают незнакомцев.

Эксперты из организации Dogs Trust говорят, что облизывание губ после еды или питья – нормальное поведение для собак. Причиной такого поведения также может быть повышенное слюноотделение, что может быть признаком тошноты или боли.

“Также облизывание губ также может быть признаком сухости во рту, которая вызвана стрессом или тревогой. Если вы заметили нечто подобное, дайте своей собаке больше пространства и обратитесь к специалисту, если такое поведение продолжается”, - говорят эксперты.

В другом случае собака может начать облизывать губы после прогулки в жаркий день, и это будет указывать на жажду или обезвоживание.

Многие видели, как в конце долгого дня щенки начинают причмокивать и облизывать губы, устраиваясь поудобнее в своей постели. В этом случае такое поведение – это механизм самоуспокоения перед сном.

Чтобы успокоить своего пса эксперты советуют говорить с ним тише и не нависать над ним. Животному в этот момент необходимо дать личное пространство, особенно, во время стрессовых ситуаций. Также необходимо придерживаться привычного распорядка дня.

“Язык тела вашей собаки – это ее способ общаться с вами, поэтому это не просто причуда, а подсказка для хозяина. Изучение этих сигналов укрепит вашу связь с домашним любимцем”, - подытожили эксперты.

