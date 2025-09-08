Собаки облизують губи не тому, що голодні: вчені назвали справжню причину

Кожен власник собаки точно знає, коли його домашній улюбленець голодний і починає випрошувати їжу. Але вчені кажуть, що якщо собака облизує губи, це не завжди ознака голоду.

За словами експертів, така поведінка не завжди означає, що ваш собака голодний. Це також може бути ознакою стресу або сильного дискомфорту, пише Daily Mail.

"Власники домашніх тварин одержимі бажанням зрозуміти своїх собак. Але хоча більшість із них думає, що собаки облизуються через голод або їжу, що застрягла в зубах, часто це є ознакою стресу або дискомфорту", — каже експерт Метт Кейлесс із британського маркетингового агентства для домашніх тварин Bubblegum Search.

Зоопсихологи підтверджують, що облизування губ — це один з головних способів вираження занепокоєння у собак. Часто таку поведінку можна помітити у собак, які чекають на прийом у ветеринара, перебувають у галасливій обстановці або ж зустрічають незнайомців.

Експерти з організації Dogs Trust кажуть, що облизування губ після їжі або пиття — нормальна поведінка для собак. Причиною такої поведінки також може бути підвищене слиновиділення, що може бути ознакою нудоти або болю.

"Також облизування губ також може бути ознакою сухості в роті, спричиненої стресом або тривогою. Якщо ви помітили щось подібне, дайте своєму собаці більше простору і зверніться до фахівця, якщо така поведінка триває", — кажуть експерти.

В іншому випадку собака може почати облизувати губи після прогулянки в спекотний день, і це вказуватиме на спрагу або зневоднення.

Багато хто бачив, як наприкінці довгого дня цуценята починають прицмокувати і облизувати губи, влаштовуючись зручніше у своєму ліжку. У цьому випадку така поведінка — це механізм самозаспокоєння перед сном.

Щоб заспокоїти свого пса експерти радять говорити з ним тихіше і не нависати над ним. Тварині в цей момент необхідно дати особистий простір, особливо, під час стресових ситуацій. Також необхідно дотримуватися звичного розпорядку дня.

"Мова тіла вашого собаки — це його спосіб спілкуватися з вами, тому це не просто примха, а підказка для господаря. Вивчення цих сигналів зміцнить ваш зв'язок із домашнім улюбленцем", — підсумували експерти.

