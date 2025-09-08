Сколько на самом деле океанов на Земле: годами учебники ошибались

До недавнего времени традиционно признавалось существование только четырех земных океанов. Однако в 2011 году ситуация изменилась – к списку океанов официально присоединился еще один – это поставило точку в древнем споре о водах, омывающих Антарктиду.

В 2021 году учебники по географии пришлось переписать: Национальное управление океанических и атмосферных исследований официально признало, что на самом деле на Земле не четыре океана, а пять. Это решение положило конец десятилетиям споров о водах, омывающих Антарктиду, и, в буквальном смысле, нанесло на карту Южный океан, пишет IFLScience.

Сколько океанов на Земле?

Традиционно признавалось существование только четырех океанов:

Атлантического;

Тихого;

Индийского;

Северного Ледовитого.

Каждый из этих четырех океанов определяется по граничащим с ним континентам. Однако Южный океан уникален: он определяется не сушей, а мощным течением, омывающим ледяной континент – Антарктиду. Это делает Южный океан своего рода аномалией.

Антарктическое циркумполярное течение (АЦТ) протекает с востока на запад вокруг Антарктиды и образовалось 34 миллиона лет назад. Его центр находится на 60 градусах южной широты. Течение образует невидимое кольцо в Антарктиде, воды в котором холоднее и менее соленые, чем на севере. В то же время географы уже давно дискутируют на тему того, является ли это океаническое кольцо лишь продолжением Тихого, Атлантического и Индийского океанов или же оно самостоятельным океаном.

Южный океан – аномалия Земли

Совет по географическим названиям США признал Южный океан и утвердил его название в 1999 году. Предложенные границы были представлены Международной гидрографической организации (МГО) в 2000 году, но спустя почти 23 года до сих пор не согласованы. Между тем, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) признало существование Южного океана лишь в феврале 2021 года.

По словам географа Национального географического общества Алекса Тейта, Южный океан давно признан учеными, но поскольку международного соглашения не было, ученые ранее не признавали его. Отметим, что Национальное географическое общество составляет карты уже более века и нанимает географов для контроля всех изменений, вносимых в каждую опубликованную карту с 1970-х годов.

В целом, в вопросах номенклатуры морских объектов они следуют рекомендациям Международной географической организации (IHO), а потому признание Южного океана знаменует собой разрыв с этой традицией.

Исследователи также надеются, что признание Южного океана может повысить осведомленность о самом молодом океане в мире и его экологически уникальной экосистеме, а также может способствовать усилиям по охране природы.

Будущее южного океана также остается неопределенным из-за изменения климата: воды вокруг Антарктиды нагреваются, а ее ледяные щиты тают. Увы, исследователи не знают, как это может повлиять на молодой океан – ученые считают, что ситуация станет более понятной по прошествии времени.

