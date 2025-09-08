Скільки насправді океанів на Землі: роками підручники помилялися

Донедавна традиційно визнавалося існування лише чотирьох земних океанів. Однак 2011 року ситуація змінилася — до списку океанів офіційно приєднався ще один — це поставило крапку в стародавній суперечці щодо вод, які омивають Антарктиду.

2021 року підручники з географії довелося переписати: Національне управління океанічних і атмосферних досліджень офіційно визнало, що насправді на Землі не чотири океани, а п'ять. Це рішення поклало край десятиліттям суперечок про води, що омивають Антарктиду, і, в буквальному сенсі, нанесло на карту Південний океан, пише IFLScience.

Скільки океанів на Землі?

Традиційно визнавалося існування тільки чотирьох океанів:

Атлантичного;

Тихого;

Індійського;

Північного Льодовитого.

Кожен із цих чотирьох океанів визначається за континентами, що межують із ним. Однак Південний океан унікальний: він визначається не сушею, а потужною течією, що омиває крижаний континент — Антарктиду. Це робить Південний океан свого роду аномалією.

Антарктична циркумполярна течія (АЦТ) протікає зі сходу на захід навколо Антарктиди й утворилася 34 мільйони років тому. Її центр розташований на 60 градусах південної широти. Течія утворює невидиме кільце в Антарктиді, води в якому холодніші та менш солоні, ніж на півночі. Водночас географи вже давно дискутують на тему того, чи є це океанічне кільце лише продовженням Тихого, Атлантичного та Індійського океанів, чи воно є самостійним океаном.

Південний океан — аномалія Землі

Рада з географічних назв США визнала Південний океан і затвердила його назву 1999 року. Запропоновані межі було представлено Міжнародній гідрографічній організації (МГО) у 2000 році, але через майже 23 роки їх досі не узгоджено. Тим часом Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) визнало існування Південного океану лише в лютому 2021 року.

За словами географа Національного географічного товариства Алекса Тейта, Південний океан давно визнаний вченими, але оскільки міжнародної угоди не було, вчені раніше не визнавали його. Зазначимо, що Національне географічне товариство складає карти вже понад століття і наймає географів для контролю всіх змін, які вносяться в кожну опубліковану карту з 1970-х років.

Загалом, у питаннях номенклатури морських об'єктів вони слідують рекомендаціям Міжнародної географічної організації (IHO), а тому визнання Південного океану знаменує собою розрив із цією традицією.

Дослідники також сподіваються, що визнання Південного океану може підвищити обізнаність про наймолодший океан у світі та його екологічно унікальну екосистему, а також може сприяти зусиллям з охорони природи.

Майбутнє південного океану також залишається невизначеним через зміну клімату: води навколо Антарктиди нагріваються, а її крижані щити тануть. На жаль, дослідники не знають, як це може вплинути на молодий океан — вчені вважають, що ситуація стане зрозумілішою з часом.

