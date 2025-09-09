Куда ведут черные дыры: теперь ученые считают, что эти объекты похожи на пушистые комки

Физики давно задаются вопросом о том, могут ли черные дыры быть туннелями в другие места во Вселенной. Новое исследование похоже, дало четкий ответ на этот вопрос.

Черные дыры являются крайне сложными космическими объектами. Они постоянно стремятся нарушить общепринятые законы физики. Одной из важнейших проблем, связанных с черными дырами, является информационный парадокс. Известно, что материя не может покинуть черную дыру, а значит и информация исчезает навсегда. В это же время одним из фундаментальных принципов квантовой физики является утверждение о том, что информация не исчезает, пишет IFL Science.

Над разгадкой информационного парадокса работал покойный британский физик-теоретик Стивен Хокинг. Он и его коллеги пришли к выводу, что черные дыры испаряются, а пойманная ими информация каким-то образом сохраняется. Понимание процесса, как именно может сохраняться информация в черных дырах сможет наконец-то объединить квантовую механику с теорией гравитации.

Одним из способов решения проблемы стала теория струн, которая говорит о том, что фундаментальными компонентами Вселенной являются вибрирующие струны. Ученые пока не нашли доказательств этой теории, но она способна дать ответы на очень важные вопросы.

За последние годы было предложено множество решений информационного парадокса, среди которых была и теория струн. Также выдвигалась идея о том, что черные дыры – это кротовые норы, которые очень популярны в научной фантастике. Червоточины или кротовые норы, как гласит теория, могут быть проходом между двумя точками в пространстве-времени, но пока доказательств этому нет.

Другая же теория рассматривает черные дыры как «пушистые комки» - беспорядочные структуры, которые излучают энергию, а следовательно, и информацию. В таком случае черные дыры не являются по большей части пустыми с сингулярностью в центре. Они представляют собой сложные струнные структуры.

«Теория струн показала, что вся масса черной дыры не сосредоточена только в ее центре. Черная дыра действительно пытается сжать все в одну точку, но потом частицы внутри нее растягиваются в струны, которые начинают растягиваться, расширяться и превращаться в пушистый комок. Именно он расширяется и заполняет черную дыру», - говорит профессор Самир Матур из Университета штата Огайо.

Матур был одним из тех, кто 18 лет назад выдвинул теорию о черных дырах как пушистых комках. Именно он в своем новом исследовании подверг испытанию гипотезу пушистых комков и парадигму кротовой норы. Ученый со своей командой пришли к выводу, что кротовых нор не может существовать.

«Каждая из предложенные версий подхода кротовой норы противоречила основам физики. Парадигма кротовой норы утверждает, что в некотором смысле чёрную дыру всё ещё можно считать фактически пустой, со всей массой в центре. И доказанные нами теоремы показывают, что такая картина чёрной дыры невозможна», - подчеркивает Матур.

Результаты исследования интригуют, но до сих пор физики ведут споры о том, можно ли считать теорию струн реальной.

