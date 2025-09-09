Куди ведуть чорні діри: тепер учені вважають, що ці об'єкти схожі на пухнасті грудки

Фізики давно задаються питанням про те, чи можуть чорні діри бути тунелями в інші місця у Всесвіті. Нове дослідження схоже, дало чітку відповідь на це питання.

Чорні діри є вкрай складними космічними об'єктами. Вони постійно прагнуть порушити загальноприйняті закони фізики. Однією з найважливіших проблем, пов'язаних із чорними дірами, є інформаційний парадокс. Відомо, що матерія не може покинути чорну діру, а отже й інформація зникає назавжди. Водночас одним із фундаментальних принципів квантової фізики є твердження про те, що інформація не зникає, пише IFL Science.

Над розгадкою інформаційного парадокса працював покійний британський фізик-теоретик Стівен Гокінг. Він та його колеги дійшли висновку, що чорні діри випаровуються, а спіймана ними інформація якимось чином зберігається. Розуміння процесу, як саме може зберігатися інформація в чорних дірах зможе нарешті об'єднати квантову механіку з теорією гравітації.

Одним зі способів розв'язання проблеми стала теорія струн, яка говорить про те, що фундаментальними компонентами Всесвіту є струни, що вібрують. Вчені поки що не знайшли доказів цієї теорії, але вона здатна дати відповіді на дуже важливі питання.

За останні роки було запропоновано безліч рішень інформаційного парадоксу, серед яких була і теорія струн. Також висувалася ідея про те, що чорні діри — це кротові нори, які дуже популярні в науковій фантастиці. Червоточини або кротові нори, як свідчить теорія, можуть бути проходом між двома точками в просторі-часі, але поки що доказів цьому немає.

Інша ж теорія розглядає чорні діри як "пухнасті грудки" — безладні структури, що випромінюють енергію, а отже, й інформацію. У такому разі чорні діри не є здебільшого порожніми із сингулярністю в центрі. Вони являють собою складні струнні структури.

"Теорія струн показала, що вся маса чорної діри не зосереджена тільки в її центрі. Чорна діра справді намагається стиснути все в одну точку, але потім частинки всередині неї розтягуються на струни, які починають розтягуватися, розширюватися і перетворюватися на пухнасту грудку. Саме він розширюється і заповнює чорну діру", — каже професор Самір Матур з Університету штату Огайо.

Матур був одним із тих, хто 18 років тому висунув теорію про чорні діри як пухнасті грудки. Саме він у своєму новому дослідженні піддав випробуванню гіпотезу пухнастих грудок і парадигму кротової нори. Вчений зі своєю командою дійшли висновку, що кротових нір не може існувати.

"Кожна із запропонованих версій підходу кротової нори суперечила основам фізики. Парадигма кротової нори стверджує, що в деякому сенсі чорну діру все ще можна вважати фактично порожньою, з усією масою в центрі. І доведені нами теореми показують, що така картина чорної діри неможлива", — підкреслює Матур.

Результати дослідження інтригують, але досі фізики ведуть суперечки про те, чи можна вважати теорію струн реальною.

