В центре Солнца появилась гигантская буква S: звезда пыталась нас предупредить (фото)

В самом центре Солнца появилась гигантская буква S, что произошло незадолго до того, как звезда выбросила огромный шлейф плазмы. Этот выброс достиг Земли и временно нарушил магнитное поле нашей планеты.

Причудливая структура, которая походила на букву S, появилась на Солнце 4 сентября. Меньше чем через час на звезде произошла солнечная вспышка класса М, которая отправила в космос намагниченное плазменное облако. Этот выброс достигал 700 тыс. км в поперечнике, пишет LiveScience.

Перевернутая буква S на Солнце Фото: NASA/SDO

Такие плазменные шлейфы, которые время от времени выбрасывает Солнце, ученые называют корональным выбросом массы (CME). В отличие от предыдущих выбросов, это облако плазмы выглядело темным на фоне Солнца, потому как плазма в нем была значительно холоднее окружающей среды. К примеру, именно поэтому темными выглядят солнечные пятна, чья температура холоднее окружающей среды.

Необычное темное извержение достигло Земли 7 сентября и сильно ударило по магнитному полю планеты. Эта геомагнитная буря на Земле произошла почти в одно и то же время, что и полное лунное затмение, известное как «кровавая луна», за которым можно было наблюдать на большей части земного шара.

Выброс плазмы, который последовал за появлением буквы S на Солнце

Но сама магнитная буря смогла достичь только статуса G1 с малой мощностью, поэтому не смогла вызвать всплеск полярных сияний.

По словам ученых, такие редкие типы вспышек на Солнце называются «сигмоидным извержением», которое получило свое название от греческой буквы «сигма», она фонетически соответствует английской букве S.

В этот раз S-образную форму можно было наблюдать чуть выше экватора Солнца, буква находилась в центре полушария, которое было обращено к Земле. Ширина буквы достигала почти 125 000 км в поперечнике, что в 10 раз превышает диаметр самой Земли.

Такие извержения на Солнце происходят, когда локальные магнитные поля вокруг солнечных пятен начинают закручиваться, как пружина. Это заставляет всю структуру извиваться.

Похожая буква S на Солнце наблюдалась незадолго до мощной солнечной вспышки X9,3, которая произошла в сентябре 2017 года. На тот момент эта вспышка оказалась самым мощным солнечным взрывом почти за десятилетие.

Впервые же взрывной потенциал сигмоидных извержений на Солнце был зафиксирован еще в конце 2000-х годов. Но ученые до сих пор не могут до конца объяснить, почему эти извержения принимают такую необычную форму.

Многие эксперты придерживаются мнения, что S-образная форма появляется, когда две две J-образные структуры, которые распространены на Солнце, сливаются в одно целое. Но в исследовании 2022 года предполагается, что скорее всего, одна J-образная структура преобразуется в S-образную форму под действием магнитного поля.

