У центрі Сонця з'явилася гігантська буква S: зірка намагалася нас попередити (фото)

У самому центрі Сонця з'явилася гігантська буква S, що сталося незадовго до того, як зірка викинула величезний шлейф плазми. Цей викид досяг Землі та тимчасово порушив магнітне поле нашої планети.

Related video

Химерна структура, яка була схожа на букву S, з'явилася на Сонці 4 вересня. Менше ніж за годину на зірці стався сонячний спалах класу М, який відправив у космос намагнічену плазмову хмару. Цей викид сягав 700 тис. км у поперечнику, пише LiveScience.

Перевернута буква S на Сонці Фото: вспышка солнце

Такі плазмові шлейфи, які час від часу викидає Сонце, вчені називають корональним викидом маси (CME). На відміну від попередніх викидів, ця хмара плазми виглядала темною на тлі Сонця, бо плазма в ній була значно холоднішою за навколишнє середовище. Приміром, саме тому темними виглядають сонячні плями, чия температура холодніша за навколишнє середовище.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Незвичайне темне виверження досягло Землі 7 вересня і сильно вдарило по магнітному полю планети. Ця геомагнітна буря на Землі сталася майже в один і той самий час, що й повне місячне затемнення, відоме як "кривавий місяць", за яким можна було спостерігати на більшій частині земної кулі.

Викид плазми, який послідував за появою літери S на Сонці

Але сама магнітна буря змогла досягти тільки статусу G1 з малою потужністю, тому не змогла викликати сплеск полярних сяйв.

За словами вчених, такі рідкісні типи спалахів на Сонці називаються "сигмоїдним виверженням", яке отримало свою назву від грецької літери "сигма", що фонетично відповідає англійській букві S.

Цього разу S-подібну форму можна було спостерігати трохи вище за екватор Сонця, буква знаходилася в центрі півкулі, що була звернена до Землі. Ширина букви сягала майже 125 000 км у поперечнику, що в 10 разів перевищує діаметр самої Землі.

Такі виверження на Сонці відбуваються, коли локальні магнітні поля навколо сонячних плям починають закручуватися, як пружина. Це змушує всю структуру звиватися.

Схожа буква S на Сонці спостерігалася незадовго до потужного сонячного спалаху X9,3, який стався у вересні 2017 року. На той момент цей спалах виявився найпотужнішим сонячним вибухом майже за десятиліття.

Уперше ж вибуховий потенціал сигмоїдних вивержень на Сонці було зафіксовано ще наприкінці 2000-х років. Але вчені досі не можуть до кінця пояснити, чому ці виверження набувають такої незвичайної форми.

Багато експертів дотримуються думки, що S-подібна форма з'являється, коли дві дві J-подібні структури, які поширені на Сонці, зливаються в одне ціле. Але в дослідженні 2022 року припускають, що найімовірніше, одна J-подібна структура перетворюється на S-подібну форму під дією магнітного поля.

Нагадаємо, вчені розповіли, що Сонце перетвориться на маленький дивний об'єкт, коли це станеться. Сонце не існуватиме вічно і людству доведеться шукати нову планету для життя.