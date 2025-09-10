В космосе произошел многократный гамма-всплеск: это явление никогда не повторяется во Вселенной

В космосе был зарегистрирован взрыв высокоэнергетического гамма-излучения, который не был похож ни на один из наблюдавшихся ранее. Гамма-всплеск, названный GRB 250702B, отличался тем, что произошел несколько раз за день.

Такое явление крайне трудно объяснить, потому как считается, что GRB появляются в процессе катастрофической гибели массивных звезд. На данный момент науке неизвестно об альтернативном сценарии, который бы смог объяснить взрывы на протяжении всего дня, пишет Space.com.

«Этот гамма-всплеск не был похож ни на один другой, зафиксированный за 50 ле наблюдений за GRB», - говорит соавтор исследования, астроном из Дублинского университетского колледжа Антонио Мартин-Каррильо.

Необычный сигнал из космоса впервые был обнаружен с помощью гамма-телескопа «Ферми», но его расположение оставалось неизвестным. После этого гамма-всплеск исследовали с помощью Очень Большого Телескопа (VLT), который оборудован инфракрасной камерой HAWK-I. Так ученые смогли определить, что источник гамма-всплеска находится за пределами Млечного Пути.

На этих покадровых снимках прогрессирует GRB 250702B. Фото: ESO/A. Levan, A. Martin-Carrillo et al./NASA/ESA

Астрофизики говорят о том, что подобные мощные гамма-всплески появляются, когда массивные звезды умирают, подвергаясь гравитационному коллапсу. После этого они превращаются в черные дыры или нейтронные звезды.

Такие катастрофы порождают самые мощные взрывы во Вселенной, когда за миллисекунду выбрасывается столько же энергии, сколько излучает Солнце 10 млрд лет.

Зафиксированный GRB 250702B длился около суток, что в 100-1000 раз дольше большинства известных науке гамма-всплесков, говорит соруководителя группы Эндрю Леван.

«Самое важное здесь то, что гамма-всплески никогда не повторяются, потому как события, которые их вызывают, катастрофичны», - говорит Мартин-Каррильо.

Во время первого обнаружения GRB 250702B было зафиксировано три вспышки за несколько часов. Но данные от рентгеновского космического телескопа «Эйнштейн», что этот же источник вспыхивал днем ранее. Это делает GRB 250702B первым в истории повторяющимся гамма-всплеском, природа которого остается загадкой.

«Если это была массивная звезда, то такой коллапс не похож на то, что мы наблюдали ранее», - отмечает Леван.

Ученые пока не смогли определить точное местонахождение источника гамма-всплеска. На данный момент известно только то, что гамма-всплеск произошел за пределами Млечного Пути, в другой галактике. Точное расстояние до источника GRB 250702B пока неизвестно, но авторы исследования предполагают, что она находится в миллиардах световых лет от Земли.

«То, что мы обнаружили, оказалось гораздо более интересным: тот факт, что этот объект находится вне галактики, означает, что он значительно мощнее», - добавили исследователи.

Дальнейшее изучение GRB 250702B необходимо для более точного определения его местоположения и определения причины этого длительного повторяющегося всплеска гамма-излучения.

Напомним, гамма-всплески уничтожат всю жизнь на Земле и даже испарят планету. Гамма-всплесками называют чрезвычайно мощные космические взрывы и их поток излучения представляет невероятно большую угрозу для всего живого.