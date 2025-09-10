У космосі стався багаторазовий гамма-сплеск: це явище ніколи не повторюється у Всесвіті

У космосі було зареєстровано вибух високоенергетичного гамма-випромінювання, який не був схожий на жоден зі спостережуваних раніше. Гамма-сплеск, названий GRB 250702B, відрізнявся тим, що стався кілька разів за день.

Таке явище вкрай важко пояснити, бо вважається, що GRB з'являються в процесі катастрофічної загибелі масивних зірок. Наразі науці невідомо про альтернативний сценарій, який би зміг пояснити вибухи протягом усього дня, пише Space.com.

"Цей гамма-сплеск не був схожий на жоден інший, зафіксований за 50 років спостережень за GRB", — каже співавтор дослідження, астроном із Дублінського університетського коледжу Антоніо Мартін-Каррільо.

Незвичайний сигнал із космосу вперше був виявлений за допомогою гамма-телескопа "Фермі", але його розташування залишалося невідомим. Після цього гамма-сплеск досліджували за допомогою Дуже Великого Телескопа (VLT), який обладнаний інфрачервоною камерою HAWK-I. Так вчені змогли визначити, що джерело гамма-сплеску знаходиться за межами Чумацького Шляху.

На цих покадрових знімках прогресує GRB 250702B. Фото: ESO/A. Levan, A. Martin-Carrillo et al./NASA/ESA

Астрофізики говорять про те, що подібні потужні гамма-сплески з'являються, коли масивні зірки вмирають, піддаючись гравітаційному колапсу. Після цього вони перетворюються на чорні діри або нейтронні зірки.

Такі катастрофи породжують найпотужніші вибухи у Всесвіті, коли за мілісекунду викидається стільки ж енергії, скільки випромінює Сонце 10 млрд років.

Зафіксований GRB 250702B тривав близько доби, що в 100-1000 разів довше за більшість відомих науці гамма-сплесків, каже співкерівник групи Ендрю Леван.

"Найважливіше тут те, що гамма-сплески ніколи не повторюються, тому що події, які їх спричиняють, є катастрофічними", — каже Мартін-Каррільо.

Під час першого виявлення GRB 250702B було зафіксовано три спалахи за кілька годин. Але дані від рентгенівського космічного телескопа "Ейнштейн" свідчать, що це ж джерело спалахувало днем раніше. Це робить GRB 250702B першим в історії повторюваним гамма-сплеском, природа якого залишається загадкою.

"Якщо це була масивна зірка, то такий колапс не схожий на те, що ми спостерігали раніше", — зазначає Леван.

Вчені поки що не змогли визначити точне місцезнаходження джерела гамма-сплеску. Наразі відомо тільки те, що гамма-сплеск стався за межами Чумацького Шляху, в іншій галактиці. Точна відстань до джерела GRB 250702B поки що невідома, але автори дослідження припускають, що воно розташоване в мільярдах світлових років від Землі.

"Те, що ми виявили, виявилося набагато цікавішим: той факт, що цей об'єкт знаходиться поза галактикою, означає, що він значно потужніший", — додали дослідники.

Подальше вивчення GRB 250702B необхідне для точнішого визначення його місця розташування і визначення причини цього тривалого повторюваного сплеску гамма-випромінювання.

Нагадаємо, гамма-сплески знищать усе життя на Землі і навіть випарують планету. Гамма-сплесками називають надзвичайно потужні космічні вибухи і їхній потік випромінювання становить неймовірно велику загрозу для всього живого.