Уже 60 лет Землю преследует один и тот же объект: он был замечен совсем недавно

Астрономы обнаружили ранее неизвестную квазилуну, которая на протяжении десятилетий скрывалась за орбитой Земли. Ученые полагают, что этот космический объект будет сопровождать нашу планету на протяжении еще 60 лет.

Найденная квазилуна была названа 2025 PN7, она является одной из семи квазиспутников, которые вращаются по одинаковой орбите с Землей вокруг Солнца, пишет Gizmodo.

Квазилуна 2025 PN7 была обнаружена совсем недавно с помощью данных обсерватории Pan-STARRS, которая располагается на Гавайях. После того, как эта квазилуна была открыта, ученые решили выяснить, сколько времени она преследует Землю.

Дальнейший анализ показал, что астероид находится на своей стабильной орбите уже 60 лет, и скорее всего, останется на ней еще 60 лет.

Также ученые выяснили, что ширина 2025-PN7 составляет около 19 метров, а находится он на расстоянии почти 60 млн км от Земли. Астероид нашли в созвездии Южной Рыбы, которое можно найти в Южном полушарии. Этот астероид также принадлежит к группе околоземных астероидов.

Как известно, у Земли имеется только один естественный спутник – Луна, но астероиды на орбитах, которые похожи на земную, попадают под влияние гравитации нашей планеты. В конце концов такие квазиспутники начинают сопровождать Землю на ее пути вокруг Солнца, но не вращаются вокруг самой планеты, как это делает Луна.

Ученые говорят, что квазиспутники больше похожи на временных спутников, чем на настоящие луны.

Также отмечается, что квазилуны не стоит путать с мини-лунами. Последние на время захватывает гравитация Земли, и эти астероиды начинают вращаться вокруг нашей планеты в течение небольшого отрезка времени. Обычно они вращаются на протяжении нескольких недель до нескольких месяцев.

К примеру, в прошлом году небольшой астероид был ненадолго захвачен гравитацией Земли, он ненадолго стал нашей мини-луной. Астероид вращался вокруг Земли на протяжении двух месяцев.

В космосе больше распространены мини-луны, чем квазилуны. Самой известной квазилуной является Камоалева (469219) – это удлиненный объект был открыт в 2016 году, его диаметр составляет от 40 до 100 метров.

Китайская миссия «Тяньвэнь-2», запущенная в мае, предназначена для встречи с Камоалевой и сбора образцов с квазилуны, которые затем будут доставлены на Землю в 2027 году для исследования происхождения Солнечной системы.

Напомним, вокруг Земли вращается не одна Луна, а как минимум шесть. Исследование показывает, что как минимум 6 фрагментов Луны в любой момент времени вращается вокруг нашей планеты в качестве временных естественных спутников. Но из-за их небольшого размера и высокой скорости их сложно обнаружить.