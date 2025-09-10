Уже 60 років Землю переслідує один і той самий об'єкт: він був помічений зовсім недавно

Астрономи виявили раніше невідомий квазімісяць, який протягом десятиліть ховався за орбітою Землі. Вчені вважають, що цей космічний об'єкт буде супроводжувати нашу планету протягом ще 60 років.

Знайдений квазімісяць було названо 2025 PN7, він є одним із семи квазісупутників, які обертаються за однаковою орбітою із Землею навколо Сонця, пише Gizmodo.

Квазімісяць 2025 PN7 було виявлено зовсім нещодавно за допомогою даних обсерваторії Pan-STARRS, яка розташовується на Гаваях. Після того, як цей квазімісяць було відкрито, вчені вирішили з'ясувати, скільки часу він переслідує Землю.

Подальший аналіз показав, що астероїд перебуває на своїй стабільній орбіті вже 60 років, і найімовірніше, залишиться на ній ще 60 років.

Також учені з'ясували, що ширина 2025-PN7 становить близько 19 метрів, а розташований він на відстані майже 60 млн км від Землі. Астероїд знайшли в сузір'ї Південної Риби, яке можна знайти в Південній півкулі. Цей астероїд також належить до групи навколоземних астероїдів.

Як відомо, у Землі є тільки один природний супутник — Місяць, але астероїди на орбітах, які схожі на земну, потрапляють під вплив гравітації нашої планети. Зрештою такі квазісупутники починають супроводжувати Землю на її шляху навколо Сонця, але не обертаються навколо самої планети, як це робить Місяць.

Вчені кажуть, що квазісупутники більше схожі на тимчасових супутників, ніж на справжні місяці.

Також зазначається, що квазімісяці не варто плутати з мінімісяцями. Останні на певний час захоплює гравітація Землі, і ці астероїди починають обертатися навколо нашої планети протягом невеликого відрізка часу. Зазвичай вони обертаються протягом кількох тижнів до кількох місяців.

Наприклад, минулого року невеликий астероїд був ненадовго захоплений гравітацією Землі, він ненадовго став нашим міні-місяцем. Астероїд обертався навколо Землі протягом двох місяців.

У космосі більше поширені міні-місяці, ніж квазімісяці. Найвідомішим квазімісяцем є Камоалева (469219) — цей видовжений об'єкт було відкрито 2016 року, його діаметр становить від 40 до 100 метрів.

Китайська місія "Тяньвень-2", запущена в травні, призначена для зустрічі з Камоалєвою і збору зразків із квазімісяця, які потім будуть доставлені на Землю 2027 року для дослідження походження Сонячної системи.

Нагадаємо, навколо Землі обертається не один Місяць, а щонайменше шість. Дослідження показує, що щонайменше 6 фрагментів Місяця в будь-який момент часу обертається навколо нашої планети як тимчасові природні супутники. Але через їхній невеликий розмір і високу швидкість їх складно виявити.