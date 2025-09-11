Старше Солнечной системы, в которой сформировался: астероид Рюгу озадачил ученых

Новое исследование показало, что когда-то по астероиды Рюгу текло большое количество воды. Это подтверждает предположение о том, что большую часть воды на Земли принесли именно астероиды.

На протяжении долгого времени ученые спорят о том, могла ли вода попасть на Землю вместе с астероидами. Было ли достаточно космических камней, чтобы заполнить земные океаны?

Углеродистые астероиды, как Рюгу, образуются преимущественно из пыли и льда в дальних уголках Солнечной системы. Еще в 2019 году комический аппарат Японии «Хаябуса-2» высадился на астероид Рюгу и взял оттуда 5,4 грамма почвы, которая была доставлена обратно на Землю в 2020 году, пишет New Scientist.

Сперва ученые полагали, что астероид Рюгу представляет собой сухой ком пыли, но трещины в нем показали, что там когда-то могла быть вода. Также изначально анализ показал, что этот астероид является одним из древнейших объектов в Солнечной системе возрастом около 4,6 млрд лет.

Когда же Цуёси Иидзука из Токийского университета и его команда попытались установить возраст астероида с помощью другого инструмента, они были удивлены. Речь идет об анализе на основе радиоактивного распада лютеция-176 до гафния-176 в мельчайших образцах астероида. Этот анализ показал слишком древний возраст астероида.

«Мы получили возраст около 4,8 млрд лет назад, что намного древнее самой Солнечной системы. Это означало, что часы образцов с Рюгу по каким-то причинам сбились», - говорит Иидзука.

Ученые предполагают, что спустя примерно миллиард лет после того, как образовалось родительское тело Рюгу, нечто нагрело астероид настолько, что лед в нем превратился в жидкую воду. Именно она могла вымыть часть лютеция-176, что исказило результаты датирования.

Под солнечным светом лед на астероиде мог прогреться на глубине до 40 см, тогда как образцы с Рюгу были взяты всего с глубины в 1 метр. Для такого нагрева материнского астероида Рюгу понадобилось бы масштабное столкновение с другим космическим объектом.

Расчеты команды показывают, что астероид на 20-30% состоял из воды, а это значительно превышает предыдущие оценки.

Иидзука говорит, что предполагалось, что астероиды доставляли воду на планеты в виде минералов.

«Наши результаты показывают, что они действительно могли доставлять воду не только в виде водных минералов, но и в виде льда», — говорит он.

Напомним, в образцах астероида Рюгу обнаружили живые организмы. После нового исследования, возможно, придется более скептически относиться к сообщениям ученых об обнаружении потенциальной внеземной жизни.