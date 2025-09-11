Старший за Сонячну систему, в якій сформувався: астероїд Рюгу спантеличив учених

Нове дослідження показало, що колись по астероїду Рюгу текла велика кількість води. Це підтверджує припущення про те, що більшу частину води на Землі принесли саме астероїди.

Протягом тривалого часу вчені сперечаються про те, чи могла вода потрапити на Землю разом з астероїдами. Чи було достатньо космічних каменів, щоб заповнити земні океани?

Вуглецеві астероїди, як Рюгу, утворюються переважно з пилу та льоду в далеких куточках Сонячної системи. Ще 2019 року комічний апарат Японії "Хаябуса-2" висадився на астероїд Рюгу і взяв звідти 5,4 грама ґрунту, який доставили назад на Землю 2020 року, пише New Scientist.

Спершу вчені вважали, що астероїд Рюгу являє собою суху грудку пилу, але тріщини в ньому показали, що там колись могла бути вода. Також спочатку аналіз показав, що цей астероїд є одним із найдавніших об'єктів у Сонячній системі віком близько 4,6 млрд років.

Коли ж Цуйосі Іідзука з Токійського університету та його команда спробували встановити вік астероїда за допомогою іншого інструменту, вони були здивовані. Йдеться про аналіз на основі радіоактивного розпаду лютецію-176 до гафнію-176 у найдрібніших зразках астероїда. Цей аналіз показав занадто давній вік астероїда.

"Ми отримали вік близько 4,8 млрд років тому, що набагато давніше за саму Сонячну систему. Це означало, що годинник зразків із Рюгу з якихось причин збився", — каже Іїдзука.

Вчені припускають, що через приблизно мільярд років після того, як утворилося батьківське тіло Рюгу, щось нагріло астероїд настільки, що лід у ньому перетворився на рідку воду. Саме вона могла вимити частину лютецію-176, що спотворило результати датування.

Під сонячним світлом лід на астероїді міг прогрітися на глибині до 40 см, тоді як зразки з Рюгу було взято всього з глибини в 1 метр. Для такого нагрівання материнського астероїда Рюгу знадобилося б масштабне зіткнення з іншим космічним об'єктом.

Розрахунки команди показують, що астероїд на 20-30% складався з води, а це значно перевищує попередні оцінки.

Іїдзука каже, що припускали, що астероїди доставляли воду на планети у вигляді мінералів.

"Наші результати показують, що вони справді могли доставляти воду не тільки у вигляді водних мінералів, а й у вигляді льоду", — каже він.

Нагадаємо, у зразках астероїда Рюгу виявили живі організми. Після нового дослідження, можливо, доведеться більш скептично ставитися до повідомлень учених про виявлення потенційного позаземного життя.