У 36-летней женщины развилась неутолимая тяга к отбеливателю: ученые выяснили причину

У всех людей имеются необычные пищевые предпочтения, но встречаются крайне редкие случаи. Один из таких случаев был описан врачами, которые столкнулись с 36-летней женщиной с нездоровой тягой к отбеливателю.

Related video

Медики из Мичигана описали необычный клинический случай в статье, опубликованной в медицинском журнале Case Reports in Psychiatry, пишет Gizmodo.

Женщина попала в больницу с тяжелым приступом анемии, который был вызван дефицитом витамина B12. Этому предшествовала странная одержимость запахом, а потом и вкусом отбеливателя.

В истории болезни говорится, что женщина попала в местное отделение неотложной помощи с симптомами тяжелой анемии, также у нее была отдышка, утомляемость и боль в левом нижнем боку. Проведенный анализ показал, что у пациентки макроцитарная анемия (вид анемии с чрезмерно большим размером эритроцитов). Такое состояние было вызвано острой нехваткой витамина B12 в ее организме.

Женщине сделали переливание крови и поместили в отделение интенсивной терапии.

В истории болезни пациентки также были указаны психологические расстройства, включая депрессию и тревожность. Учитывая все это, врачи опасались, что у пациентки может развиться пикацизм – неконтролируемого желания есть несъедобное.

Ученые связывают это состояние с психологическими проблемами, анемией и дефицитом некоторых веществ в организме.

Во время психологической консультации пациентка призналась, что ей очень нравится запах и вкус отбеливателя. Сперва ее привлекал только запах и текстура отбеливатели, но позже она пристрастилась и к его вкусу.

На протяжении месяца, около двух-трех раз в день, женщина обмакивала палец в порошок и облизывала его. Пациентка призналась, что никогда не глотала отбеливатель, вместо этого она полоскала им рот, прежде чем выплюнуть его и прополоскать рот водой.

В этот момент семья пациентки по-настоящему испугалась и попыталась запретить ей это делать.

Дальнейшие анализы показали, что организм женщины вырабатывал опасные антитела к белку, который необходим для выработки витамина B12 из пищи. Врачи пришли к выводу, что анемия, нехватка B12 и пикацизм были вызваны аутоиммунным заболеванием.

Несмотря на это, заболевание женщины оказалось достаточно необычным. Во-первых, отбеливатель – слишком редкое пристрастие даже при пикацизме, чаще пациенты испытывают тягу к грязи, мелу или волосам.

Во-вторых, дефицит витамина B12 действительно может вызывать ряд психологических симптомов, но это первый случай, когда он вызвал тягу к отбеливателю.

Также у пациентки не было дефицита железа в организме, который является более распространенным триггером для пикацизма.

Напомним, ученые рассказали, почему мы боимся ползучих гадов, тесноты и высоты. Психологи рассказали, как и почему возникли арахнофобия, акрофобия, энтомофобия и клаустрофобия.