У 36-річної жінки розвинулася невгамовна тяга до відбілювача: вчені з'ясували причину

У всіх людей є незвичайні харчові вподобання, але трапляються вкрай рідкісні випадки. Один із таких випадків описали лікарі, які зіткнулися з 36-річною жінкою, яка мала нездорову тягу до відбілювача.

Медики з Мічигану описали незвичайний клінічний випадок у статті, опублікованій у медичному журналі Case Reports in Psychiatry, пише Gizmodo.

Жінка потрапила в лікарню з важким нападом анемії, який був викликаний дефіцитом вітаміну B12. Цьому передувала дивна одержимість запахом, а потім і смаком відбілювача.

В історії хвороби йдеться про те, що жінка потрапила в місцеве відділення невідкладної допомоги із симптомами важкої анемії, також у неї була задишка, стомлюваність і біль у лівому нижньому боці. Проведений аналіз показав, що в пацієнтки макроцитарна анемія (вид анемії з надмірно великим розміром еритроцитів). Такий стан був спричинений гострою нестачею вітаміну B12 в її організмі.

Жінці зробили переливання крові та помістили у відділення інтенсивної терапії.

В історії хвороби пацієнтки також були вказані психологічні розлади, включно з депресією і тривожністю. З огляду на все це, лікарі побоювалися, що в пацієнтки може розвинутися пікацизм — неконтрольоване бажання їсти неїстівне.

Учені пов'язують цей стан із психологічними проблемами, анемією та дефіцитом деяких речовин в організмі.

Під час психологічної консультації пацієнтка зізналася, що їй дуже подобається запах і смак відбілювача. Спершу її приваблював тільки запах і текстура відбілювача, але пізніше вона пристрастилася і до його смаку.

Протягом місяця, близько двох-трьох разів на день, жінка вмочувала палець у порошок і облизувала його. Пацієнтка зізналася, що ніколи не ковтала відбілювач, натомість вона полоскала ним рот, перш ніж виплюнути його і прополоскати рот водою.

У цей момент сім'я пацієнтки по-справжньому злякалася і спробувала заборонити їй це робити.

Подальші аналізи показали, що організм жінки виробляв небезпечні антитіла до білка, який необхідний для вироблення вітаміну B12 з їжі. Лікарі дійшли висновку, що анемія, нестача B12 і пікацизм були спричинені аутоімунним захворюванням.

Попри це, захворювання жінки виявилося досить незвичайним. По-перше, відбілювач — надто рідкісна пристрасть навіть при пікацизмі, частіше пацієнти відчувають потяг до бруду, крейди або волосся.

По-друге, дефіцит вітаміну B12 справді може викликати низку психологічних симптомів, але це перший випадок, коли він викликав потяг до відбілювача.

Також у пацієнтки не було дефіциту заліза в організмі, який є більш поширеним тригером для пікацизму.

