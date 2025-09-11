Лох-несское чудовище заблудилось: в водах Темзы увидели загадочное существо (фото)

Британская семья, которая гуляла по берегу Темзы, увидела в водах реки загадочное существо. Теперь пользователи соцсетей предполагают, что потерянный родственник Лох-несского чудовища.

Related video

Снимки необычного существа в воде возле шлюза Олд-Виндзор в Беркшире сделал британец Райан Лайнхэн, пишет Daily Mail.

“Мы просто проходили мимо, когда смотритель шлюза сказал, что видел в воды животное, похожее на тюленя. Мой сын чудом смог сфотографировать животное, которое показалось из воды, это был лучший кадр, который нам удалось сделать”, - говорит 63-летняя мать Райана Лайнхэн.

На кадрах видна черная голова животного, которая то ныряет под воду, то появляется над ней, пока существо плывет. Очевидцы говорят, что это не мог быть тюлень, так как животное было слишком далеко от океана.

Некоторые думают, что на снимке запечатлена выдра Фото: Ryan Linehan

“Животное выглядело немного пушистым, и у него было довольно плоский нос. Я бы сказал, что длиной оно походило на среднюю или крупную собаку, возможно, как немецкая овчарка”, - добавляет Лайнхен.

Семья разместила свои снимки в Facebook, пытаясь выяснить, кого же все-таки видела в водах Темзы. Вскоре пост в соцсети вызвал бурную дискуссию.

Некоторые пользователи утверждали, что это могла быть сбежавшая капибара, морской лев, черепаха, нутрия или бобер.

«Это была Несси, но она немного заблудилась», - написал один из комментаторов.

Другие предполагают, что это заблудившееся Лох-несское чудовище Фото: Ryan Linehan

Также предполагалось, что животное могло оказаться выдрой, но даже эксперты не смогли прийти к одному выводу.

В местном фонде дикой природы семье сказали, что это могла быть выдра, а тюлени и бобры обычно не заплывают так далеко и точно не могут преодолевать шлюзы.

Специалист по идентификации и консультированию Центра Анджелы Мармон при Музее естественной истории Флорин Фенеру сказал, что не может сказать с уверенностью.

«Хотел бы я увидеть хвост животного, тогда спор был бы решен окончательно. Но я думаю, что это точно не тюлень. Если выбирать между бобром и выдрой, то я склоняюсь к тому, то это бобер. У них линия черепа сверху более плоская, как например, у бультерьера. У выдр же имеется впадина у основания морды, как у бигля», - подытожил эксперт.

Напомним, житель Ирландии сфотографировал Лох-Несское чудовище. Дин Битти сделал кадры зверя с длинной шеей, которого он заметил в нескольких сотнях метров от берега, когда гулял по пляжу, и считает, что это была ирландская версия Лох-Несского чудовища.