Лох-несське чудовисько заблукало: у водах Темзи побачили загадкову істоту (фото)

Британська сім'я, яка гуляла берегом Темзи, побачила у водах річки загадкову істоту. Тепер користувачі соцмереж припускають, що це загублений родич Лох-несського чудовиська.

Знімки незвичайної істоти у воді біля шлюзу Олд-Віндзор у Беркширі зробив британець Раян Лайнхен, пише Daily Mail.

"Ми просто проходили повз, коли доглядач шлюзу сказав, що бачив у води тварину, схожу на тюленя. Мій син дивом зміг сфотографувати тварину, яка з'явилася з води, це був найкращий кадр, який нам вдалося зробити", — каже 63-річна мати Раяна Лайнхен.

На кадрах видно чорну голову тварини, яка то пірнає під воду, то з'являється над нею, поки істота пливе. Очевидці кажуть, що це не міг бути тюлень, оскільки тварина була занадто далеко від океану.

Дехто думає, що на знімку зображена видра Фото: Ryan Linehan

"Тварина виглядала трохи пухнастою, і в неї був доволі плоский ніс. Я б сказав, що завдовжки вона була схожа на середню або велику собаку, можливо, як німецька вівчарка", — додає Лайнхен.

Сім'я розмістила свої знімки у Facebook, намагаючись з'ясувати, кого ж все-таки бачила у водах Темзи. Незабаром пост у соцмережі викликав бурхливу дискусію.

Деякі користувачі стверджували, що це могла бути капібара, що втекла, морський лев, черепаха, нутрія або бобер.

"Це була Нессі, але вона трохи заблукала", — написав один із коментаторів.

Інші припускають, що це заблукале Лох-Неське чудовисько, яке заблукало Фото: Ryan Linehan

Також припускали, що тварина могла виявитися видрою, але навіть експерти не змогли дійти одного висновку.

У місцевому фонді дикої природи сім'ї сказали, що це могла бути видра, а тюлені та бобри зазвичай не запливають так далеко і точно не можуть долати шлюзи.

Фахівець з ідентифікації та консультування Центру Анджели Мармон при Музеї природної історії Флорін Фенеру сказав, що не може сказати з упевненістю.

"Хотів би я побачити хвіст тварини, тоді суперечка була б вирішена остаточно. Але я думаю, що це точно не тюлень. Якщо вибирати між бобром і видрою, то я схиляюся до того, то це бобер. У них лінія черепа зверху більш плоска, як наприклад, у бультер'єра. У видр же є западина біля основи морди, як у бігля", — підсумував експерт.

Нагадаємо, житель Ірландії сфотографував Лох-Неське чудовисько. Дін Бітті зробив кадри звіра з довгою шиєю, якого він помітив за кілька сотень метрів від берега, коли гуляв пляжем, і вважає, що це була ірландська версія Лох-Неського чудовиська.