Физики предсказали взрыв черной дыры в этом десятилетии: вероятность составляет 90%

Физики из Массачусетского университета считают, что взрыв черной дыры может произойти в этом или следующем десятилетии. Эксперты ожидают, что это произведет революцию в физике и перепишет историю Вселенной.

Ученые считают, что жизнь черных дыр заканчивается редкими взрывами, которые происходят не чаще чем один раз в 100 тыс. лет. Но результаты нового исследования указывают, что возможно, нового такого взрыва осталось ждать не так и долго, пишет SciTechDaily.

Команда ученых считает, что следующий такой взрыв произойдет в этом или следующем десятилетии, и вероятность этого составляет 90%. Эксперты считают, что необходимо заранее подготовить космические и наземные обсерватории, чтобы зафиксировать это событие.

Ученые надеются, что смогут подтвердить существование такого типа черной дыры, как «первичная черная дыра», которая никогда еще не наблюдалась напрямую. Предполагается, что она могла появиться менее чем через одну секунду после Большого взрыва 13,8 млрд лет назад.

Такой взрыв может предоставить исчерпывающий список всех субатомных частиц, которые существуют во Вселенной. Ученые смогут обнаружить такие частицы, как электроны, кварки, бозоны Хиггса, но главное, могут быть обнаружены частицы темной материи.

Ранее физики считали, что шансы увидеть взрыв первичных черных дыр очень малы.

«Мы считаем, что вероятность стать свидетелем взрыва первичных чёрных дыр в ближайшие 10 лет достигает 90%», - говорит один из соавторов статьи Эйдан Саймонс.

Во время исследования команда изучила «модель темной квантовой электродинамики». По сути, это копия привычного для всех электромагнитного взаимодействия, но модель включает в себя очень тяжелую гипотетическую версию электрона, который также называют «темный электрон».

Стандартные черные дыры не имеют заряда, и предполагалось, что первичные черные дыры также электрически нейтральны.

«Мы сделали другое предположение. Мы показываем, что если первичная черная дыра формируется с небольшим темным электрическим зарядом, то модель предсказывает, что она должна временно стабилизироваться перед окончательным взрывом», - говорит соавтор исследования Майкл Бейкер.

Тогда ученые смогли бы потенциально наблюдать за взрывом первичной черной дыры не раз в 100 тыс. лет, а раз в 10 лет.

«Мы не утверждаем, что это непременно произойдёт в этом десятилетии, но вероятность этого составляет 90%. Поскольку у нас уже есть технологии для наблюдения за этими взрывами, мы должны быть готовы», - подытожил Бейкер.

