Фізики передбачили вибух чорної діри в цьому десятилітті: ймовірність становить 90%

Фізики з Массачусетського університету вважають, що вибух чорної діри може статися в цьому або наступному десятилітті. Експерти очікують, що це зробить революцію у фізиці та перепише історію Всесвіту.

Учені вважають, що життя чорних дір закінчується рідкісними вибухами, які відбуваються не частіше ніж один раз на 100 тис. років. Але результати нового дослідження вказують, що можливо, нового такого вибуху залишилося чекати не так і довго, пише SciTechDaily.

Команда вчених вважає, що наступний такий вибух станеться в цьому або наступному десятилітті, і ймовірність цього становить 90%. Експерти вважають, що необхідно заздалегідь підготувати космічні та наземні обсерваторії, щоб зафіксувати цю подію.

Учені сподіваються, що зможуть підтвердити існування такого типу чорної діри, як "первинна чорна діра", яку ніколи ще не спостерігали безпосередньо. Передбачається, що вона могла з'явитися менш ніж через одну секунду після Великого вибуху 13,8 млрд років тому.

Такий вибух може надати вичерпний список усіх субатомних частинок, які існують у Всесвіті. Вчені зможуть виявити такі частинки, як електрони, кварки, бозони Хіггса, але головне, можуть бути виявлені частинки темної матерії.

Раніше фізики вважали, що шанси побачити вибух первинних чорних дір дуже малі.

"Ми вважаємо, що ймовірність стати свідком вибуху первинних чорних дір у найближчі 10 років сягає 90%", — говорить один зі співавторів статті Ейдан Саймонс.

Під час дослідження команда вивчила "модель темної квантової електродинаміки". По суті, це копія звичної для всіх електромагнітної взаємодії, але модель включає в себе дуже важку гіпотетичну версію електрона, який також називають "темний електрон".

Стандартні чорні діри не мають заряду, і передбачалося, що первинні чорні діри також електрично нейтральні.

"Ми зробили інше припущення. Ми показуємо, що якщо первинна чорна діра формується з невеликим темним електричним зарядом, то модель пророкує, що вона повинна тимчасово стабілізуватися перед остаточним вибухом", — говорить співавтор дослідження Майкл Бейкер.

Тоді вчені змогли б потенційно спостерігати за вибухом первинної чорної діри не раз на 100 тис. років, а раз на 10 років.

"Ми не стверджуємо, що це неодмінно станеться в цьому десятилітті, але ймовірність цього становить 90%. Оскільки у нас уже є технології для спостереження за цими вибухами, ми маємо бути готові", — підсумував Бейкер.

Нагадаємо, чорні діри роблять те, чого від них ніхто не очікував. Відкриття кидає виклик загальноприйнятій думці щодо зростання надмасивних чорних дір і швидкості їхнього обертання.